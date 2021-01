Vinculan a proceso a extesorera de Rosario

Como resultado de la denuncia interpuesta por el ex Síndico Procurador del Ayuntamiento de Rosario Tesopaco y de la investigación realizada por personal de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora, se vinculó a proceso a ex funcionaria Claudia N. por el delito de Peculado.

La ex tesorera municipal en el periodo 2015-2018 realizó una transferencia electrónica indebida a una persona física por la cantidad de 195 mil 732pesos, por lo que el Ayuntamiento al no encontrar el dinero y detectar la existencia de dicha transferencia, presentó una denuncia de hechos.

Durante la investigación se obtuvieron datos de prueba donde se desprende que la cuenta del municipio por banca de internet no fue hackeada, como lo había manifestado en su defensa la ex tesorera y que en efecto la transferencia fue realizada usando las claves confidenciales y el netkey, ambas herramientas proporcionadas por la institución bancaria a la imputada, por lo que el Juez determinó vincular a proceso a la ex servidora pública.

De ser encontrada culpable por el delito de peculado, se le impondrán de seis meses a doce años de prisión e inhabilitación de seis meses a doce años, para ejercer un empleo, cargo o comisión públicos, así como la reparación del daño, tal como lo señala el artículo 186 del Código Penal del Estado de Sonora.

Durante la audiencia, el Juez determinó la existencia clara de elementos para vincular a proceso a la imputada y decidió como medida cautelar la presentación periódica de la ex servidora pública ante la autoridad competente.