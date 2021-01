Vandalizan expendio de cerveza en el del fraccionamiento Santa Anita

Los maleantes dañaron una de las puertas laterales del inmueble ubicado en el bulevar Músaro, casi esquina con bulevar Santa Anita; se ignora si sustrajeron mercancía

Un establecimiento comercial habilitado para la venta de bebidas con contenido alcohólico, fue vandalizado durante la madrugada de ayer, al parecer con intención de cometer robo.

El negocio afectado es un expendio de cerveza ubicado en bulevar Músaro, casi esquina con bulevar Santa Anita, en cercanía del fraccionamiento Santa Anita, en el sector sur de Hermosillo.

Eran las 03:40 horas cuando agentes de la Policía Municipal adscritos a la zona cinco, con sede en la colonia Nuevo Hermosillo, realizaban un patrullaje por el bulevar mencionado.

Al pasar frente al local comercial se percataron a simple vista que una de las puertas laterales estaba dañada por lo cual se acercaron al lugar.

Posteriormente notaron que no había personas en el interior o exterior del inmueble por lo cual no accedieron éste, y no pudieron saber si se había cometido hurto o sólo se trató de un intento de la comisión del delito.

En el sitio se elaboró el informe policial homologado y se puso a disposición de las autoridades correspondientes.