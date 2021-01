«Truena» romance entre Ben Affleck y Ana de Armas

El ganador del Óscar, de 48 años, y la actriz cubana, de 32, pasaron casi toda la pandemia juntos y parecían estar felices antes de que De Armas hiciera un viaje reciente a Cuba

Ben Affleck y Ana de Armas se separaron después de casi un año juntos, según confirman varias fuentes sitios de noticias como Page Six y People.

El ganador del Óscar, de 48 años, y la actriz cubana, de 32, pasaron casi toda la pandemia juntos y parecían estar felices antes de que De Armas hiciera un viaje reciente a Cuba para visitar a su familia durante las vacaciones, lo que generó rumores de que la relación sentimental se estaba tambaleando.

«Todavía hay mucho amor entre los dos», aseguró una fuente cercana a ambos, al portal Page Six.

«La separación es lo más amistosa posible. Ana es genial, pero también creo que hay algo que decir sobre el hecho de que Ben tiene una familia y realmente quiere estar allí para sus hijos, y Ana está en un lugar diferente en su vida».

La pareja se conoció por primera vez en el set del thriller Deep Water y, como informó People, se les vio disfrutando de un viaje romántico a La Habana en marzo pasado.

Fuentes cercanas a Affleck han dicho que De Armas fue una gran influencia para la estrella, quien ha hablado abiertamente de sus batallas contra el alcoholismo.

Además, la cubana ha pasado mucho tiempo con los hijos de Affleck: Violet, de 14 años, y Seraphina, de 11, así como con su hijo de 8 años, Samuel. Los tres los tuvo con su ex esposa, la actriz Jennifer Garner.

Se decía que Garner, feroz protectora de su privacidad, estaba feliz con la creciente relación de la estrella de Entre Navajas y Secretos con su ex y sus hijos.

La fuente concluyó: «Es triste, pero para Ben, sus hijos están por encima de todo».