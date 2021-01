Tropieza Real Madrid ante el Athletic en la Supercopa de España

El equipo Merengue no pudo refrendar su título de la Supercopa de España al caer 2-1 en Semifinales ante el Athletic de Bilbao, que jugará la Final ante el Barcelona el domingo entrante

El Real Madrid fue eliminado en la Supercopa de España por el Athletic de Bilbao. No habrá Clásico contra Barcelona en la Final ni bicampeonato.

El cuadro blanco perdió 2-1 este jueves en La Rosaleda, duelo que tuvo como villano a Lucas Vázquez, quien cometió un absurdo penal que derivó en el segundo tanto del rival.

Ya desde el primer tiempo el Madrid tenía una losa, tras los dos goles de desventaja, ambos marcados por Raúl García. @2010MisterChip indicó que Zinedine Zidane nunca había ganado un partido como entrenador tras irse al descanso por diferencia de dos dianas.

El domingo, el Athletic enfrentará al Barcelona en la Final.

El primer gol cayó al 18′. Los Leones aprovecharon un balón perdido en la salida del Madrid: Dani García filtró el balón para Raúl García, quien definió raso ante la salida de Thibaut Courtois.

El equipo dirigido por Marcelino García Toral estuvo compacto en la defensiva, sin dar espacios, atento a cualquier pifia del rival para aprovechar los espacios. Raúl García tuvo un segundo disparo, desviado, antes de acertar el penal al 38′, luego de un absurdo jalón de Lucas Vázquez a Iñigo Martínez.

No tuvo suerte el Madrid, en particular Marco Asensio, quien estrelló dos veces el balón en el poste, primero en el izquierdo tras un pase de Eden Hazard, y después en el travesaño en un tiro de media distancia.

Karim Benzema anotó al 73′, al empujar el balón tras un pase de Casemiro, jugada que tuvo que revisar el VAR ante el posible fuera de lugar. Después el francés mandó nuevamente la pelota al fondo de la portería, pero ahora sí la anotación fue invalidada por fuera de juego. Sergio Ramos estuvo a punto de vestirse de héroe, una vez más, con un cabezazo al 87′, pero al pelota pasó a centímetros del poste izquierdo.

También el Athletic tuvo sus opciones, como un cabezazo de Íñigo Martínez y un mano a mano de Asier Villalibre, en el que el portero Thibaut Courtois desvió la pelota con la mano izquierda.

Los últimos minutos fueron frenéticos, con un Real Madrid volcado al ataque, desesperado en busca del gol que mandara el juego a la prórroga y en el que incluso el VAR analizó un posible penal de los Leones.

El Athletic resistió y consumó su primera victoria en la temprana gestión de Marcelino García Toral. Ahora preparará el juego por el título frente al Barcelona, que sufrió en la víspera contra la Real Sociedad.