Toman las instalaciones del IEE

Exigen que se les otorgue un mayor plazo para entregar la documentación faltante para registro

Aspirantes a candidatos independientes a diputaciones locales, alcaldías y gubernatura se manifestaron ayer por fuera del Instituto Estatal Electoral, para exigir que se les otorgue un mayor plazo para entregar la documentación faltante para registro.

Petra Santos Ortiz, aspirante independiente a la gubernatura de Sonora, señaló que tomando en cuenta la situación por la pandemia sanitaria y que algunas dependencias federales cerraron por el periodo vacacional, el estado de Sinaloa otorgó una ampliación de 60 días para la entrega de documentación y firmas para candidaturas independientes.

Entonces están solicitando que en Sonora se amplíe el término para diputaciones locales y alcaldías, luego de que el proceso cerró el pasado domingo y se les dio un plazo de 72 horas para subsanar la documentación faltante.

“Lo que faltó y que hemos estado insistiendo mucho es lo del SAT, Registro Público y banco, ayer el registro público de Hermosillo abrió y nos atendió, pero si no llevas lo del SAT no te atienden en el registró y si no llevas lo del registro no te atienden en el banco (…) entonces es como diría Andrés Manuel, un complot para que no existan candidatos independientes”, dijo.

Con mantas con las leyenda “Pandemia: legalidad igual a plazos”, aspirantes locales se manifestaron por fuera del IEE, entre ellos, María Olga Rendón Calles, candidata independiente por el Distrito nueve; Luis Palazuelos Guerrero, por el Distrito 12, Carlos Chan por el octavo distrito.

“Esta es una situación dispareja, no hay equidad, no hay piso parejo para nosotros los independientes. A partir del día 18 de diciembre o antes, las instituciones de gobierno cerraron, y para poder procesar todos los documentos que el IEE nos pide han sido cansino este camino, esta ruta”, expresó Luis Palazuelos.

“No se vale esta situación que están haciendo, si saben que estamos necesitando esas instituciones y están cerradas”, expresó María Olga Rendón.

Por su parte, Carlos Chan manifestó que esto es una simulación por parte del IEE desde el punto de vista de que promueve las candidaturas independientes y por otro lado las bloquean con este tipo de protocolos y plazos, sin tomar en cuenta la situación que se está viviendo por la pandemia.

El Instituto debe tener una consideración en relación a la pandemia que está fuera de control a nivel mundial, fuera de cualquier capricho o interés, y se requiere legalidad en los plazos, dijeron.

“Si el estado de Sinaloa consideró eso y se les dieron 60 días y hay un precedente de que otras entidades también sucede lo mismo, ¿Por qué a nosotros no nos quieren otorgar ese plazo, para poder recabar esas firmas y entrega de documentos faltantes?, cuestionaron.