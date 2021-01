Suspenden actividades en reciclacentros

Derivado del código rojo declarado en Hermosillo por la pandemia del Covid-19, los días 16 y 23 de enero se suspenderá la actividad en los dos reciclacentros, informó Aarón Montaño Duarte.

El coordinador del programa Hermosillo Recicla, dijo que los reciclacentros Gastropark y Soriana Bachoco no estarán funcionando en estos días en tanto se mantenga activado el código rojo en la capital del estado por el incremento en los contagios, para no exponer la salud de los ciudadanos que acuden, los pepenadores y mismo personal del municipio labora ahí.

Indicó que las personas que necesiten depositar su pino natural navideño, pueden hacerlo en el contenedor instalado en el estadio Héctor Espino o en los patios de Servicios Públicos Municipales ubicado a espaldas de la Comandancia Norte de la Policía.

Lo mismo ocurre con los materiales reciclables materiales reciclables como cartón, plástico, papel, vidrio, carteras de huevo, focos, entre otros, donde habrá un representante de los pepenadores para hacerse cargo de estos residuos.

«Los otros residuos como pilas, colillas de cigarros, medicamento caduco, aceite comestible y automotriz usado, tapitas, entre otros, se les pide guardarlos por dos semanas y no tirarlos a la basura, ya que además de contaminar el medioambiente, pueden dañar la salud de los recolectores y pepenadores que laboran en el relleno sanitario», dijo.

Adelantó que de mantenerse el código rojo en Hermosillo, se ampliará la suspensión de las actividades de los reciclacentros para proteger la salud de los ciudadanos y no provocar que salgan de su casa solo por el tema del reciclaje.

Recordó que cada sábado se reúnen de tres a cuatro toneladas de material reciclable en estos puntos, mientras que el pasado fin de semana fueron poco más de cuatro toneladas.

En tanto, de los pinos naturales navideños que el pasado fin de semana inició su acopio, suman hasta el día de hoy 50 recolectados, principalmente en el contenedor instalado en el estadio Héctor Espino.