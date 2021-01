Suspende Twitter cuenta de Paty Navidad por incumplir las reglas de la red social

Se presume que fue por compartir información falsa o no verificada, por las polémicas declaraciones y publicaciones que ha hecho la actriz sobre Covid-19

La cuenta de Twitter de Paty Navidad fue suspendida este viernes por incumplir las reglas de la red social.

Aunque se desconocen las razones oficiales, se presume que fue por compartir información falsa o no verificada, por las polémicas declaraciones y publicaciones que ha hecho la actriz sobre Covid-19.

La también cantante se ha mostrado escéptica ante la pandemia y ha asegurado que todo se trata de una conspiración de los gobiernos para tener contralada a la población.

«Al Covid 19 le han puesto ese nombre como virus letal cuando es la simple gripe de todos los años que se muta cada año, por eso no ha habido vacuna de gripe, y para otros padecimientos ha habido algunas que han tardado 30 años en sacar una vacuna, esta es una vacuna experimental.

«¿Por qué me voy a vacunar si no me he enfermado? En mi casa, por ejemplo, se han enfermado y con tecitos de guayaba y aspirinas, como una gripe normal, se han recuperado», compartió a los medios recientemente la actriz.

Aunque sostuvo que no descarta la existencia del virus, Navidad ha insistido en diversas ocasiones que la contingencia sanitaria se trata de una medida de los gobiernos para reducir la población.

Además, entre las opiniones que ha emitido en los últimos meses está su claro apoyo al Presidente Donald Trump, lo que también le ha generado varias críticas.