Suma La Máquina del Cruz Azul dos triunfos

De la mano del indisciplinado Jonathan Rodríguez, Cruz Azul goleó anoche 4-1 al Querétaro, con lo que ligó dos victorias en este torneo Guardianes 2021, tras haber arrancado con dos derrotas.

La Máquina poco a poco recobra la memoria y apoyados en su «Cabecita» desplumaron a los Gallos Blancos, que llegaban con 2 victorias al hilo.

El charrúa se había ausentado del compromiso anterior pues no fue convocado, a manera de sanción tras aparecer en un video en el que se le observa en una fiesta, en plena pandemia.

El último campeón de goleo de la Liga MX se apuntó un gol y 2 asistencias para brindarle un poco más de certeza al proyecto de Juan Reynoso en el conjunto cementero.

Cruz Azul abrió el marcador a balón parado, como lo hizo en el 1-0 sobre el Pachuca, de la jornada anterior.

En un tiro de esquina, Adrián Aldrete apareció sin marca para prender el esférico de volea, al 22′.

Para entonces, los Gallos Blancos habían tenido más la posesión.

La anotación despertó a La Máquina que amplió ventaja al 35′, con una bella estampa de Orbelín Pineda saltando cuanto pudo para ponerle la frente a un centro medido de Jonathan Rodríguez.

El «Cabecita» sirvió tras llegar a línea de meta, luego de dejar en el camino a un defensa.

Y fue al 44′, cuando el charrúa meció las redes, desde que lo hiciera por última vez en la ida de Cuartos de Final, del torneo pasado.

Al atacante le bastó con empujar a segundo poste un trazo largo de Adrián Aldrete, desde el otro costado.

Poco antes, al 41′, Ángel Sepúlveda había descontado con un cabezazo en jugada a balón parado.

Para el complemento, La Máquina no soltó el balón con todo y que se echó un poco atrás.

En una descolgada a velocidad, al 74′, Elías Hernández remató a la salida del portero Gerardo Ruíz, tras un centro de 3 dedos del «Cabecita.

El conjunto cementero controló el resto del cotejo y aún tuvo para hacer al menos un gol más, pero ya no halló la contundencia.

Todavía Reynoso se dio el lujo de probar al delantero ecuatoriano Bryan Angulo, quien podría quedarse con el equipo tras haber estado un año a préstamo en Xolos.

Jonathan Rodríguez volvió inspirado de su castigo por indisciplinado y Cruz Azul comienza a creer otra vez en sí mismo.