Suma Cruz Azul dos derrotas en inicio del torneo

En un día lleno de polémica, Cruz Azul sumó su segunda derrota en igual número de partidos del torneo Guardianes 2021 al caer 1-0 en el Estadio Azteca con el Puebla.

La Máquina se presentó en casa con su nuevo técnico Juan Reynoso, quien fue incapaz de rescatar siquiera la igualada, luego que su ex club, La Franja, se adelantó desde el 8′, con anotación de Christian Tabó.

El charrúa metió remate cruzado, tras asistencia de Omar Fernández, en una jugada donde la zaga celeste quedó mal parada.

El conjunto cementero no pudo contar con los lesionados Pablo Aguilar y Luis Romo, además de que Reynoso se guardó a Jonathan Rodríguez, quien ingresó hasta el complemento.

Los celestes inquietaron poco al arco poblano, siendo hasta el 28′ cuando avisaron, con un remate de Orbelín Pineda que se fue por un lado.

El volante celeste dejó su lugar al «Cabecita», quien apareció en un video en una fiesta, con ropa de concentración de esta temporada, y que fue revelado en las últimas horas.

Rodríguez tuvo una opción clara al 57′, cuando Santiago Giménez le dejó el balón a su entrada pero el campeón goleador de la Liga MX abanicó de fea forma.

Todavía al 82′, Yoshimar Yotún metió disparo que pasó apenas a un lado del arco poblano.

Los celestes ligaron 2 descalabros y no iniciaban un torneo así desde el Clausura 2020, cuando lo sufrieron con Robert Dante Siboldi.

De paso, La Máquina ya sufre en el Estadio Azteca, en donde suma 4 derrotas en sus últimas 6 presentaciones, por una victoria y un empate.

El Puebla llegó a 4 unidades y dejó a su ex DT Juan Reynoso con la presión a tope.

Cruz Azul no reacciona, sigue sin curar las heridas de sus fracasos en el cierre del 2020 y podría terminar la Jornada 2 en el último lugar de la clasificación.

Para colmo están los problemas fuera de cancha siguen, ya que por la tarde, aficionados de la Máquina le exigieron a los jugadores más corazón luego de los 23 años sin título de Liga MX y luego se dio a conocer un video donde el delantero Jonathan Rodríguez estaba en una reunión, lo que desató críticas en redes sociales.