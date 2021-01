Sufrió Danna Paola violencia de género

La actriz y cantante asegura que ha aprendido mucho de feminismo durante los últimos tres años, lo cual le ha servido para ampliar su criterio

Luego de la detención de Eleazar Gómez por violencia doméstica, todos recordaron la tormentosa relación que tuvo con Danna Paola.

Aunque varias de las exparejas de Eleazar salieron a darle su apoyo a Stephanie Valenzuela, tras presentar su denuncia en el Ministerio Público, Danna Paola, de 25 años, optó por el silencio.

Esta actitud de omisión fue criticada por muchas otras mujeres que no están de acuerdo con su «falta de sororidad»; pero también, otro grupo respeta y entiende que Danna Paola no tenga ningún interés en revivir algo tan doloroso, como lo que vivió siendo aún menor de edad.

No obstante, la transición de Danna Paola de niña a mujer es inevitable y por esta razón en una entrevista para Joanna Vegabiestro, la famosa habló de todas las veces que fue víctima de violencia de género.

Tras el lanzamiento de la canción «Calla tú», de su álbum «K.O.», la cantante Danna Paola ha recibido muchos comentarios positivos aplaudiendo este tema que va de hacer valer nuestra voz cuando estamos en una relación tóxica.

Ante esto, la cantante aseguró que este tema está inspirado en las veces que trataron de silenciar su voz.

«Desde el día que la escribí necesitaba hacerlo’… Teína muchas ganas de escribir algo porque no es que en una relación o con una persona en específico yo haya vivido violencia, pero todas hemos vivido violencia inconscientemente. Dentro de esta industria yo he vivido muchísimo machismo, se me ha intentado callar muchas veces y lo he dicho», dijo la cantante.

Igualmente, la famosa aseguró que ha aprendido mucho de feminismo durante los últimos tres años, lo cual le ha servido para ampliar su criterio.