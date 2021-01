Sorprende a Darvish cambio a San Diego

El serpentinero dijo que estaba sorprendido y se emocionó al hablar de su tiempo con los Cubs y los lazos que creó en Chicago

Al ser presentado por su nuevo equipo, Yu Darvish dijo que estaba sorprendido por su intercambio a los Padres de San Diego y se emocionó al hablar de su tiempo con los Cubs y los lazos que creó en Chicago.

«Con lo que está pasando con el coronavirus y el dinero que tienen los Cachorros, no estaba pensando en ser canjeado», dijo Darvish el jueves a través de un intérprete. «Y además, son un equipo ganador y pensé que podríamos competir».

Darvish, sin embargo, está emocionado de unirse a un equipo de Padres «fuerte» que debería competir por el banderín de la Liga Nacional.

«He hecho que mis hijos vean lo más destacado de la alineación de los Padres en YouTube», dijo el diestro. «Son un equipo fuerte y estoy muy emocionado de ver la práctica de bateo».

Darvish dijo que ha lanzado mejor durante los últimos 18 meses que en cualquier otro momento de su carrera. Terminó segundo en la votación del Cy Young la temporada pasada después de compilar marca de 8-3 con efectividad de 2.01, y atribuyó su mejora a la decisión de trabajar lento y «ser él mismo».

«Los Cachorros me decían que me preparara de la forma que yo quisiera prepararme», dijo Darvish. «Los Cachorros me dejaron ser yo mismo. Eso me ayudó a recuperar la forma».

Él fue intercambiado junto con Víctor Caratini, su receptor personal, a San Diego por el abridor Zach Davies y cuatro prospectos a principios de esta semana. La movida se produjo un día después de que los Padres adquirieran al zurdo Blake Snell desde los Tampa Bay Rays.

La madre de Darvish le dijo una vez que pensaba que él jugaría para los Padres, pero él dijo que no creía que eso se materializara después de firmar un contrato por seis años y $126 millones con los Cachorros.

Sin embargo, con Chicago en modo de reducción de costos, esa premonición se hizo realidad. Darvish espera encontrar la misma química con sus compañeros de equipo en San Diego que en Chicago.

«Mucha gente [de los Cachorros]se acercó a mí y todos estaban bastante conmocionados y se sintieron mal», dijo Darvish. «Así que esta realidad es genial. Estoy emocionado de jugar para los Padres».

Darvish, de 34 años, dijo que se enteró del intercambio en Twitter, aunque sus representantes sabían que existía la posibilidad de que fuese cambiado ese día.

«Mi primer año con los Padres, al entrar en los entrenamientos de primavera, realmente quiero estar abierto y conocer a todos», dijo Darvish, quien ya tiene una relación con el gerente general de los Padres, A.J. Preller de sus días con los Texas Rangers.

Se le preguntó a Darvish qué podría significar su intercambio para los fanáticos del béisbol japoneses que residen en San Diego.

«Con el coronavirus y todo el mundo un poco deprimido por lo que está sucediendo en el mundo, solo espero generar entusiasmo y ayudar a que los japoneses que me rodean sean felices», dijo Darvish.