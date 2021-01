Sonora sigue en riesgo de pasar a semáforo rojo

Ya son siete municipios en riesgo máximo y cinco en riesgo alto

Llama Secretario de Salud a reducir movilidad para detener la transmisión del virus

Aumentan a siete los municipios que se encuentran en riesgo máximo por contagios de COVID-19 en Sonora, lo que los coloca en Código Rojo y al mes de enero como el posible más alto en contagios y muertes durante la pandemia, informó Enrique Clausen Iberri, al dar a conocer la actualización del Mapa Sonora Anticipa.

El secretario de Salud detalló que esta semana se sumaron dos municipios más a la estratificación de Riesgo Máximo, por lo que se catalogan en Código Rojo: San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme y Navojoa, mientras que en riesgo alto se sitúan Caborca, Puerto Peñasco, Agua Prieta, Cananea y Huatabampo.

Señaló que en los indicadores de riesgo de COVID-19 Sonora se situaba la semana pasada con 24 puntos y actualmente aumentó a 27, por lo que llamó a la población a reducir su movilidad, ya que solo así se podrá detener la transmisión del virus y evitar que el estado pase a semáforo rojo en la evaluación del Semáforo Epidemiológico federal.

“Esto es resultado de que la transmisión del virus en la comunidad se incrementó. No hay forma de evitar contagios si la movilidad de la población no disminuye’’, recalcó al hacer un nuevo llamado a los padres de familia y a los jóvenes que no le temen al virus a no realizar reuniones sociales y ser solidarios con el personal de salud y con la población más vulnerable a quien se pone en serio riesgo de perder la vida si se contagian.

Gerardo Álvarez Hernández, director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, indicó que la entidad presenta un comportamiento ascendente en cuanto a morbilidad y mortalidad y se prevé que enero sea el mes con más casos y, lo más lamentable, con más defunciones de la pandemia, ya que aún no termina y ya supera a meses pasados en los indicadores de riesgo.

“Se prevé que enero sea el mes con más casos de toda la pandemia en Sonora, se tuvo también un incremento de defunciones ya que diciembre se tuvieron 606 y en lo que va de enero van 787, la proyección es que sea el mes de más muertes también de la pandemia”, externó.

Álvarez Hernández dijo que en las próximas semanas se espera un incremento de contagios en las comunidades del sur de la entidad ya que el desplazamiento de la epidemia así lo indica.

En la conferencia se dieron a conocer, además, las colonias en Zona Cero, que son las que mayor número de contagios presentan por municipio y son las siguientes.

En los municipios en Riesgo Máximo:

San Luis Río Colorado: Altar, Burócrata, Comercial, Jalisco, Federal y Sonora.

Hermosillo: Jacinto López, Lomas de Linda Vista, Lomas de Madrid, Ley 57, Balderrama, Pueblitos, Olivares, Los Mirasoles, Sahuaro, Revolución, Los Arcos, Las Granjas, Las Quintas, Montecarlo, Villa Bonita.

Nogales: Jardines de la Montaña, Buena Vista, Nuevo Nogales, Embarcaderos, Centro, Del Rosario, Colinas del Yaqui.

Guaymas: Centro, San Vicente, Ramón Gil Samaniego, Loma Dorada, Guadalupe, Luis Donaldo Colosio y Adolfo López.

Empalme: Moderna y Libertad.

Cajeme: Urbanización No.1, Centro, Miravalle, Villa Fontana, Hidalgo, Cumuripa, Montecarlo.

Navojoa: SOP, Deportiva, Arboledas, Constitución y Sonora

En los municipios en Riesgo Alto: