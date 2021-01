Que deja que desear la FAS

Que deja que desear la FAS…Y aunque algo es algo, como dijo el calvo, pero la que se ha seguido quedando corta, es la Fiscalía Anticorrupciónde Sonora (FAS), a cargo de Odracir Espinoza, por de a cómo a continuado procesando a puro “charalito” por el delito de de$vío$, pero sin que desde hace rato hayan procedido contra los “pece$ gordo$, o los ex funcionarios que dizque se han pasado de corrupto$.¡Vóitelas!

Tan es así que para seña está que Espinoza Valdez y sus sabuesos ahora vincularan a proceso a la ex Tesorera del Ayuntamiento de Rosario Tesopaco, en el periodo 2015-2018, una tal Claudia N., por una corruptela consistente en la realización de una transferencia electrónica indebida a una persona física por la cantidad de $195 mil 732pesos, y que es por lo que “le pusieran dedo”, y procedieran en su contra. De ese pelo.

Y es que al no encontrarse dicho dinero, y detectarse la existencia de la citada transferida de “lana”, es por lo que presentaran una denuncia de hechos por medio del ex Síndico Procurador de esa municipalidad, de ahí que después de la investigación llevada a cabo por los elementos de la FAS, es que probaran que la cuenta del municipio por banca de internet no fue hackeada, como lo manifestara en su defensa la procesada. ¡Pácatelas!

Razón por la cual es que Claudia ahora esté siendo enjuiciada, por lo que de ser encontrada culpable por el mencionado acto delictivo, se le impondría una pena de seis meses a doce años de prisión; así como una inhabilitación de seis meses a doce años para ejercer un empleo, cargo o comisión públicos; además de la reparación del daño, como lo señala el artículo 186 del Código Penal del Estado de Sonora. ¡Tómala!

Luego entonces y habiéndose encontrado todos los elementos para proceder en consecuencia contra la exhibida vividora pública, es que el Juez que lleva el caso determinara como medida cautelar, o preventiva, el que tenga que estar yendo a firmar ante la autoridad competente, a fin de que no se vaya a “pelar” como Baltazar, el del corrido, aunque no se cree que sea el caso, por ser una cantidad que no es gran cosa. ¿Qué no?

De ahí el porque consideran que esos enjuiciamientos no son más que meros “golpes mediáticos” de Odracir y compañía, como el que antes que ese se hiciera público contra la ex presidenta municipal y la ex tesorera de La Colorada, también en el mismo periodo gubernamental, por conjuntamente autorizar el retiro de un millón de pesos para la construcción de alumbrado público en el estadio de esa localidad. ¿Cómo la ven?

En lo que es una transa…cción con la que se comprobó que violentaron el convenio de coordinación para el manejo de recursos celebrado entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado, el cual tenía por objeto la administración de la cachata para la colocación de esas luminarias en el complejo deportivo en cuestión, y que provenían del Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Impulsar la Inversión (Fortagin). Así el dato.

Poco solidarios restaurantes…Los que vaya que están viéndose muy poco solidarios, al irse por la libre en la presente contingencia sanitaria, son los de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), según se deduce de lo destapado por su segundo de abordo, Jesús Lira, de que ya un restaurante se amparó para trabajar en horario normal, valiéndoles la salud de los demás. ¡Zaz!

Al Lira Valenzuela hacer trascender que el comedero “Holly Cow Burger and Beer Joint”, ubicado sobre el bulevar Kino, obtuvo un amparo de parte de un juez federal para operar hasta las 02:00 de la mañana, aún y cuando el municipio está en riesgo máximo por lo de la contagiadera de Covid-19, según los monitoreos del Mapa Sonora Anticipa, de ahí que toda la ciudad se esté paralizando a las 20:00 a las 06:00 horas. ¡Palos!

Si se toma en cuenta que el vicepresidente de la Canirac ventilara, que lo de esa amparitis del Holly Cow no es un hecho aislado, sino que por el contrario ya hay otros más que se fueron por esa misma vía de recurrir a los tribunales, en tanto que el resto ya está “cocinando” esa posibilidad que podrá ser legal, pero que en nada la abona, y mucho menos respalda las medidas preventivas que se han implementado. ¡Ñácas!

Ya que a decir de Lira, que ha sido de los promotores de esos peros que les han puesto a las restricciones, el del aludido negocio es el primero que salió, pero que quizá podrían hacerse públicos otros más en los próximos días, de los que según esto se han interpuestos, de ahí que estaban a la espera de más resoluciones, por estar sujetos a la carga de trabajo que tienen los jueces, a los que se les ha retrasado la chamba.

Y muy seguramente que más se les va alargar esa estrategia, porque derivado del agravamiento de esa emergencia de salud, es que estén volviendo a cerrar temporalmente las instancias judiciales, como se supiera que desde ayer lo hicieran los del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), donde las manda a juzgar el presidente y magistrado, Francisco Gutiérrez Rodríguez, con el fin de proteger al personal y los usuarios.

Al ser una suspensión que tendrá una duración hasta el venidero 22 de enero, para reiniciar labores el lunes 25 de ese mismo mes, con todo y que no se entiende esa postura contreras de los restauranteros, porque aunque los dejaran funcionar en el horario que siempre lo ha hecho, en la práctica no habrá circulación vehicular, lo que equivale a que muy difícilmente tendrán comensales, a menos que lleguen en taxi. ¿Será?

Concreta obra Gobernadora…Quien está volviendo a demostrar el cómo se le da la sensibilidad con las causas más sentidas de la sociedad y de los grupos más vulnerables, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para prueba está el que ayer inaugurara el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) Sur, en el que atenderán a más de 20 mil personas de 12 municipios que tienen alguna discapacidad. ¡Órale!

Más menos así está esa saludable obra que hiciera realidad, en el marco de una gira de trabajo que realizara por Cajeme, en compañía del alcalde, Sergio Pablo Mariscal Alvarado; así como el secretario de Salud, Enrique Clausen; y la directora de DIF Sonora, Karina Zárate, al poner en operación esas instalaciones que vendrán a ser una esperanza de alivio para los individuos con capacidades diferentes. De ese vuelo.

Porque con lo que es el cumplimiento de uno de sus 100 compromisos de campaña, como es el CREE, brindarán consultas médicas especializadas en medicina física de adulto e infantil, además de psiquiatría, neurología, estudios de audiometría, de rayos X, de electromiografía, electroencefalogramas, psicología, psicopedagogía, terapia física de adulto e infantil y estimulación múltiple temprana, entre otros. ¡Qué tal!

Es por lo que Claudia ponderara que “De eso se trata mi gobierno, de estar con las personas que más lo necesitan, que más requieren atención, las personas que puedan sentirse quizás excluidas, por fin está este CREE, nos costó mucho trabajo, nos costó no solamente mucho recurso material, sino humano, muchas conjunciones de trabajos e ideas”, lo que pone de manifiesto por qué se mostrara por demás satisfecha.

Casi por nada es que a Pavlovich Arellano “le pusieran palomita”, en lo que ha sido su política de inclusión, por lo que significará ese centro de especialización para quienes están incapacitados permanente o temporalmente, de ahí que destacara que seguirá “partiéndose el alma” hasta el último día de su gobierno, en aras de cristalizar su centenar de promesas, de las que hasta ahora ha concretado un total de 92.

Eso al reconocer que hay cosas que se han quedado en el tintero, porque nadie contaba con el coronavirus, pero haciendo hincapié en que aún así la gran mayoría de ellos los ha ido cumpliendo. Así el acierto.

¿Podría ir por más alcaldesa?…Como a buen entendedor pocas palabras, el que se interpretó como que estará yendo por más, es el mensaje que le acaba de enviar a los hermosillenses la alcaldesa, Célida López Cárdenas, si se analiza que aún no les ha dado “el sí” a los ciudadanos, tocante a si intentará reelegirse para buscar gobernar por un trienio más, y es que todavía estaba a la espera del resultado de una encuesta. ¡Ups!

Lo anterior al Célida Teresa apuntillar que desde el Gobierno Municipal continuará haciendo el mayor esfuerzo para responder al llamado de la comunidad, a través del ejercicio de una administración eficiente y austera, pero a la par dejando atrás los despilfarros y contratos abusivos que en el pasado ponían en jaque el recurso de la ciudad y el patrimonio de las familias de la Capital. ¿Cómo la ven?

A ese grado es que López Cárdenas reiterara el compromiso con Hermosillo, para trabajar sin descanso y rescatarlo para tenerlo a la altura de como se lo merecen los capitalinos, de ahí que resaltara que el escuchar las peticiones ciudadanas sobre el rezago de muchísimos años la ha motivado a talachar con más ganas y en atención a las necesidades más prioritarias de las mayorías y los sectores más necesitados. ¡Mínimo!

Y como evidencia de ese progreso que se ha tenido adelantó la buena nueva de que ya están por adquirir 10 nuevos camiones recolectores de basura, lo que permitirá continuar con la mejora en ese rubro que es tan indispensable para la población, después de que al inicio de su gestión lo encontraran colapsado, de ahí que tuvieran que restringir a una vez por semana la recolección del basurerío. A ese punto.

Por el estilo destacó que ya casi están terminadas las más de treinta obras de pavimentación conseguidas por las gestiones que hiciera ante la Federación, que le autorizó $175.5 millones para dejar como mesa de billar las principales vialidades, como lo que es la rehabilitación del bulevar Clouthier, con lo que se dignificó la entrada Sur, y de la misma forma les han cambiado la imagen a otras rúas, que por algo ya son otra cosa.

