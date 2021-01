Que “se pone verde” alcalde

Paran el FAOT por el Covid

Madrugan con alza tarifaria

Critican a AMLO por “show”

Que “se pone verde” alcalde…La que ya es toda una realidad, es la restricción de la movilidad vehicular en Hermosillo, después de que al igual que en Nogales y San Luis R. C., aquí activaran el Código Rojo para exhortar a los ciudadanos a quedarse en casa, de las 20:00 a las 6:00 horas, para reducir los contagios de Covid-19, con todo y que el alcalde sanluisino, Santos González, “se puso verde” al oponerse.

Toda vez que en esta Capital y en base a la medida decretada por los operadores del sector Salud, misma que fuera avalada por organizaciones ciudadanas, empresarios y autoridades en general, comenzaron con la implementación de filtros y rondines policíacos de manera estratégica, con el fin de concientizar a la población de cuidarse y resguardarse, ante la alta incidencia de casos que hay, y que quieren frenar. ¡Zaz!

Eso como parte de un plan preventivo que se anunciara, y mediante el cual durante dos semanas paralizarán todas las actividades no esenciales en dichas municipalidades, en el horario antes mencionado, a excepción de hospitales, farmacias, gasolineras y de quienes tengan alguna emergencia, pero después de eso la intención es que nadie ande en la calle, no obstante y la postura en contraasumida porGonzález Yescas. De ese pelo.

Sin embargo y partiendo de lo dicho por el director Tránsito Municipal capitalino, Alonso Durón Montaño, de que no habrá sanciones, pero sí recomendaciones, de antemano se anticipa que será todo un reto el hacer entender a la gente de no ande circulando en ese lapso de tiempo, como lo que denota que en lo que fuera el primer día, o el pasado “San Lunes”, todavía podía apreciarse un trafical, como si nada pasara. ¡Pácatelas!

Y muy seguramente que más le abonarán a esa insensata desobediencia ciudadana actitudes poco solidarias e insensibles como la del exhibido “Presimun” fronterizo, dizque porque la pandemia todavía no está tan “píor”, a pesar de que Sonora ya ocupa el tercer lugar nacional en cuanto a muertes por ese letal virus, con casi 4 mil 500, y alrededor de 54 mil infectados, de ahí que lo que quiere es prevenir para no seguir lamentando. ¡Ups!

Aún y cuando el inconsciente munícipe morenista está pasando por alto que la localidad que desgobierna comparte frontera con Yuma, Arizona, que también hoy en día está catalogada como una de las Entidades estadounidenses más contagiosas, y para prueba está que la Secretaría de Relaciones Exteriores ampliara el plazo para prohibir el paso entre México y Estados Unidos hasta el venidero 21 de febrero. ¿Cómo la ven?

En lo que sin duda que es la prolongación de una restricción internacional que representó “una cachetada no con guante no blanco, sino de todos colores” para Santos, por la falta de voluntad que está mostrando, lo que pone de manifiesto que mientras se deje a la “conciencia” de las personas esas disposiciones, lo más probable es que no funcionen, como una y otra vez ha quedado más que evidenciado. De ese tamaño.

Es por eso que al no ser medidas coercitivas las que estarán aplicando, habrá que ver qué tanto efecto tienen en esta Ciudad del Sol, con todo y el mensaje de advertencia que hasta el cansancio ya se les ha mandado a los ciudadanos, de que los hospitales privados ya están saturados de enfermos, en tanto que los públicos ya también casi están al tope, pero con todo y eso a las mayorías “se siguen saliendo”, como dicen los chavos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Paran el FAOT por el Covid…Quien sí que ha seguido haciendo su parte en materia de prevención por lo de la epidemia de coronavirus es el Gobierno del Estado y para muestra está que ahora llegaran al grado de cancelar lo que sería el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) de Álamos, en su edición 38, como lo anunciara el director del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), Mario Welfo Álvarez Beltrán. ¡Qué tal!

A ese punto es que Álvarez Beltrán y compañía están optando por decir algo así como ¡alto a la música maestro!, como una forma de ser los primeros en poner el buen ejemplo, al momento de privilegiar la salud sobre la diversión, por encima de lo tradicional que es esa celebración, en la que hay actividades artísticas y culturales, sobre todo las relacionadas con la ópera, aunque ahora igual hay para el gusto popular. ¡Órale!

Aunque independientemente de esa suspensión, lo que es Mario Welfo ya adelantó que evalúan la posibilidad de realizar una única ceremonia de homenaje al Dr. Alfonso Ortiz Tirado, con motivo de su 128 aniversario, eso en caso de que las condiciones lo permitan, y se efectuaría en los próximos meses, ya sea en formato virtual o semipresencial, cumpliendo con los respectivos protocolos sanitarios. ¡Mínimo!

O séase que es una cancelación con la que una vez más se está comprobando como ese contagioso mal respiratorio le ha venido a cambiar la vida a todo mundo, incluidos a los eventos como el del FAOT, que se había realizado por cerca de 40 años, y que es por lo que ya es catalogado como el más importante en su tipo en elNoroeste del País, de ahí por qué ya se han extendido a otras ciudades de México y Estados Unidos.

De tal forma que eso equivale que a Álvarez ya se le acabó la fiesta para lo que resta del actual sexenio, al menos en grande, por aquello de que el periodo gubernamental en el que está concluirá en el mes de septiembre, de ahí que ya no le tocará otra magna organización de esas, que se vale apuntar que manejan que durante su gestión pasó al siguiente nivel, a partir de queal FAOT se le quitara la etiqueta de elitista.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Madrugan con alza tarifaria…A los que se los madrugaron y “aju$taron” empezando el año, es a los usuarios del transporte suburbano y foráneo de Hermosillo, luego de aflorar que en “lo oscurito” a los concesionarios se les autorizó un incremento del 14.32% en la tarifa, el cual entró en vigor el pasado lunes, aunque aparece con fecha del 31 de diciembre en el Boletín Oficial. ¡A$í el ramalazo!

Así estuvo la sorpresita que les tenían reservada, o sin decir ¡agua va!, a los pasajeros que usan los camiones que cubren las rutas a San Pedro, la Costa, el Tazajal, Mesa del Seri, San Bartolo, y todos los que circulan fuera del casco urbano del municipio; en lo que es un dictamen que también contempla esa alza para los que prestan ese servicio en las regiones de la frontera y sierra sonorense, con lo que agarraron corte parejo.

En lo que es un aumento que sí que se habían guardado muy bien los tachados de becado$ del Consejo Ciudadano de Transporte Público, por ganarun dineral sin prácticamente no hacer nada, y que es presidido por un tal Eliezer Caballero Lagarda, pero obvio que contando con la aprobación del director del Transporte estatal, Carlos Morales Buelna, por mutuamente haber cabildeado esa incrementada. ¿Qué no?

Y es que después de que recientemente descartaran subirle al sistema tarifario de los ruleteros de esta “Capirucha”, tal parece que de alguna manera se terminaron desquitando con esa alciti$ para los que viven en las áreas rurales, y agarrando corte parejo, al por el estilo incluir a los de la zona serrana y las latitudes fronterizas, para los que a todas luces nomás no llegó el beneficio del subsidio de gobierno. ¡Vóitelas!

Porque tan no tomaron en cuenta a nadie, y ni siquiera lo consultaron con la almohada, que es algo que se supiera de la noche a la mañana, como consecuencia de ese contubernio alci$ta en el que incurrieran Jesús Eliezer y Morales Buelna, y que por algo dejara con cara de ¿what? -¿qué?- al pasaje, que desde inicio de semana tuvo que de$embolsar más por cada viaje. Así el dato.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Critican a AMLO por “show”…Al que vaya que sí que ya “le llovió” por hacer su show, es al “Pejidente” Manuel López Obrador, ante la advertencia que le hiciera el Instituto Nacional Electoral (INE), del que es titular Lorenzo Córdova, de que a partir del 4 de abril ya no podrán ser íntegras o completas sus conferencias mañaneras, cuando inicie el periodo electoral, por no poder emitirse mensajes gubernamentales.

Ya que como era de esperarse, lo que es AMLO luego luego adoptó su clásico papel de mártir, al salir con que lo están censurado y limitando su libertad de expresión, al extremo de que ventiló que acudirá a instancias judiciales, a pesar de que el INE únicamente le estará aplicando la ley vigente en ese ámbito, con la finalidad de que haya equidad y piso parejo en el proceso electorero en marcha. ¡Ñácas!

Es por lo que López Obrador no se salvara de que le echaran en cara que quiere pasarse la Constitución por “el arco del triunfo”, al no reconocer que sus también llamados “montajes mañaneros” son considerados como una disfrazada propaganda oficial, por aprovechar ese foro para denigrar a la oposición, al atacar a los institutos políticos coaligados en beneficio de supartido en el poder presidencial, como es el morenista.

No en balde es que fueran más allá al señalar con dedo de fuego, que el Presidente de la República más bien parece presidente partidista, que un jefe de Estado, derivado del cómo ahora está poniendo en entredicho al aludido árbitro electoral, al desacreditarlo acusándolo de haber solapado fraudes electorales, cuando es el que avalara su victoria y le levantara la mano en los comicios del 2018, pero ahora se le está olvidando. ¡Tómala!

Ese es el nuevo escándalo que está causando Andrés Manuel, y que es por lo que Córdova Vianello ayer se viera en la necesidad de tener que salir a aclarar el punto, a través de un video difundido en las redes sociales, al apuntillar que para nada se ha dicho que el Gobierno deba renunciar a su derecho a informar, y que se retome lo que ahí se diga, pero no con un sentido electorero, ni con un tiempo completo. Esa es la diferencia.

