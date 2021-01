Puntea en muertes Sonora

Al fin llegarán las vacunas

Dudan cumplan camiones

Inician clases “al rojo vivo”

Puntea en muertes Sonora…Para que se den una idea de lo grave que ya está la cosa, o la pandemia de Covid-19, y que es por lo que en Hermosillo, Nogales y San Luis Río Colorado decretarán el Código Rojo, y con ello el cierre de todas las actividades no esenciales durante dos semanas, de las 20:00 a las 6:00 horas, es que Sonora ya se encuentra en el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a mortandad. De ese pelo.

Pero para quien dude de lo anterior, o de esa gravedad, la que sí que está para alarmar, es la declaración que acaba de dar el secretario de Salud estatal, Enrique Clausen, de que los hospitales privados ya están a tal grado de saturados, o “llenos”, que actualmente ni “con palancas” puede conseguirse una cama, por simplemente no haber espacio para atender a tanto paciente que está en condición delicada. ¡Pácatelas!

O séase que eso quiere decir que en los nosocomios particulares, o de paga, ya no hay cupo, incluso ya ni en algunos públicos como el del Issste, de ahí que se están dando casos en los que ya están retachando a las ambulancias para que le busquen lugar a los enfermos por otro lado, aún y cuando ya estén con dificultad para respirar; lo que también ya padecen en el IMSS, de ahí que hayan aumentado el número de espacios. ¡Ups!

Es por eso que ante esa máxima alerta que se presentara, después de que en la primera semana de enero se dispararan los contagios a cifras récord, que por estos lares ya casi suman los 54 mil, con casi 4 mil 500 muertos, es que mediante el Mapa Sonora Anticipa determinarán ese toque de queda sanitario, a fin de frenar la movilidad, aún y cuando la Entidad está en color naranja en el Semáforo Epidemiológico del País. ¡Zaz!

En lo que es una estrategia activada por el sector Salud, en acuerdo con los ayuntamientos, cámaras empresariales y organismos de la sociedad civil, que ahora va enfocada a reforzar las acciones de prevención al interior de los hogares, en las colonias, barrios y residenciales, en aras de cortar de tajo las reuniones entre jóvenes, por haberse identificado que están siendo el principal vehículo de contagio. Así el dato.

Para prueba está que en el Centro Anticipa han diagnosticado a “familias completas” tras las fiestas navideñas, lo que refleja que durante la pasada época decembrina hubo un relajamiento ciudadano, y es por lo que ahora se está en esa condición de contagiadera, con días de infectados que han rondado los 500, y es lo que ahora quiere contrarrestarse con ese encierro que ha provocado esa alta incidencia. ¡Tómala!

Ya que con esa restricción generalizada que estará vigente hasta el 25 del presente mes, lo que pretenden es reducir esa virulencia, que ha propiciado ese riesgo, por el número de casos y decesos registrados en las últimas semanas, ya que tan solo en diciembre hubo 606 fallecimientos, mientras que lo que es en la primera semana de enero ya van alrededor de familias enlutadas, lo que pinta para estar “píor”. ¡Palos!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Al fin llegarán las vacunas…Y con todo y lo desalentador que ha resultado el fatídico rebrote del coronavirus, pero lo que resulta esperanzador, es que ayer la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, encabezara la reunión para lo que será el inicio de la primera fase de vacunación en el Estado, que de entrada solo contemplará a la plantilla laboral de salud que se encuentra en la primera línea de atención. ¡Órale!

Con ese fin es que sostuviera un encuentro con el delegado del IMSS, Jesús Zitle, que por estos rumbos será el coordinador federal de esa cruzada de inmunización; así como con el encargado de logística de esa campaña, cual es el caso del comandante de la Cuarta Zona Militar, Jorge Ambia Minero, ya que este martes estarán llegando los primeros biológicos de la marca Pfizer, para empezar a aplicarse mañana miércoles.

Porque en base a las estimaciones que hay, se espera el envió de más de 36 mil dosis, con las cuales de enero a febrero proyectan inmunizar a enfermeras, enfermeros, inhaloterapeutas, médicas, médicos, laboralistas, químicos, técnicos radiólogos, camilleros, trabajadores de limpieza, personal de ambulancia, manejador de alimentos, asistentes médicos y trabajo social; al igual que a pasantes y de confianza, entre otros.

En tanto que en el mismo febrero programan incluir a los adultos mayores y sectores vulnerables; y ya a partir de marzo al resto de la ciudadanía, porque el plan es que nadie se quede sin vacunar, y cuyo proceso iniciará hoy, con la recepción de lo que será el primer paquete que recibirá el proveedor en el aeropuerto, para proceder a distribuirlo en los 34 hospitales, en una logística que será supervisada por el Ejército. ¡Mínimo!

No por nada es que Claudia expresara que: “Sin duda, la llegada de la vacuna es un mensaje de esperanza para la población, después de tantos meses, de tantas muertes, de tantas pérdidas, en todos los sentidos ha sido muy difícil”, y más porque ya existen unos 200 especialistas médicos capacitados para su aplicación, por lo que en principio con eso se garantizará la salud de quienes han arriesgado su vida al luchar contra ese virus.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dudan cumplan camiones…Sí por la víspera se saca el día, lo que advierten que sí que será todo un reto, es el cumplimiento de la disposición ordenada para los camiones urbanos, derivada de la contingencia causada por la epidemia males gripales letales, como es el que transiten con un aforo del 25%, equivalente a 10 pasajeros a bordo; así como el que tengan abiertas las ventanas y los usuarios viajen en silencio. ¡Vóitelas!

Toda vez que de acuerdo a lo ventilado por los de la organización denominada Vigilantes del Transporte, de la que es vocero Alfonso López Villa, consideran que está “muy cañón”, por no decir más “fello”, que los concesionarios acaten esos protocolos de salud, si se parte de que hasta ahora nomás no han respetado los lineamientos preventivos, y menos que ahora que solamente prestarán el servicio hasta las 8 de la noche.

Derivado de que en base a cálculos hechos a “ojo de buen cubero”, consideran que en las llamadas “horas pico”, o de mayor pasaje, se requerirían unos 700 camiones circulando para darse abasto con la demanda, y sólo así poder garantizar que doña “Sana Distancia” viaje en los ruleteros, lo cual en cuestión de costos no les sería redituables, por lo que implicaría el sólo transportar a una decena de pasajeros. Ese es el dilema.

Es por lo que el director del Transporte estatal, Carlos Morales Buelna, no debería de echar en saco roto la propuesta manejada desde hace rato, pero que “ha bateado”, o ignorado, como es la de idear otras opciones de traslado, como pudiera ser la puesta en marcha de los taxis colectivos, pero ya de manera regulada, al menos en la presente emergencia, y no de forma “pirata” como actualmente lo hacen. ¿Qué no?

Igualmente por fin deberán traer los ventanales abiertos; así como el que los abordantes guarden silencio, para que no expulsen saliva al “chonear”, o platicar en la unidad, ya que el 5% de las personas que se suben al “rula” no usan cubrebocas, al no haber sanciones para quienes incumplan con esa medida de sanidad, por lo que así está la duda, tocante a si por fin los obligarán a cuidar y no exponer al usuario. ¿Será?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Inician clases “al rojo vivo”…Ahora sí que con un escenario al rojo vivo, las que por algo nuevamente reiniciaron a distancia, o desde las casas, son las clases de nivel básico, o de Prescolar, Primaria y Secundaria, después de finalizar las “vagaciones” de invierno, con lo que más de 500 mil estudiantes y 25 mil docentes volvieron a la actividad de manera virtual, como parte del calendario escolar 2020-2021. ¡Qué tal!

Y es que por aún no haber una fecha definida para el regreso a las aulas, es que el secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González, resaltara que continuarán haciendo la tarea de esa manera, o en base a la modalidad implementada en la República Mexicana, y que han llamado Aprende en Casa III; mientras que en el ámbito estatal la han denominado Que Sonora Siga Aprendiendo. ¿Cómo la ven?

Por ese motivo es que José Víctor ponderara, que seguirán enseñando con el apoyo de diversos recursos didácticos a disposición de la comunidad escolar, los cuales están en las plataformas digitales de la SEC, vía principalmente en el uso de las redes sociales y cuadernillos de ejercicios, pero respaldados por las explicaciones que imparten a través de la TV, ante lo que han tenido que “echar a volar” la imaginación.

Aunque lo que son los profesores y el personal administrativo ya se habían reincorporado a sus labores desde los días 7 y 8 de enero, para participar en la tercera y cuarta sesión de los Consejos Técnicos, donde de nueva cuenta los pusieron al día, a la hora de evaluar las acciones para darle continuidad a lo que es ese proceso del saber, en lo que es un ciclo que ha sido inédito, derivado del como los ha mantenido en confinamiento.

Y a cómo ha seguido estando la situación de enfermiza, no se ve para cuando puedan volver a la vida las escuelas, y menos después de que ahora los sindicatos magisteriales apuntillaran, que no regresarían hasta que no los vacunaran, después de la proposición que hiciera el “Pejidente”, Manuel López Obrador, de que ya reanudaran en las localidades estatales en las que el semáforo esté en verde. ¡Ajá!

Correo electrónico: [email protected]