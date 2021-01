Afloran” Trumpadas” de Trump

Afloran “Trumpadas” de Trump…Una vez más se demostró que lo que mal empieza, “píor” acaba, por el intento de “golpe de Estado” que impulsara para quedarse en el cargo el “Presi” saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de que en el día en que validarían el triunfo de JoeBiden, azuzara a una turba de seguidores radicales para que tomaran el Capitolio, o Congreso gringo, en un hecho histórico. ¡Vóitelas!

A ese grado llegó un desquiciado Trump, por haber dado muestras de no estar en sus cabales, al convocar a un mitin frente a la Casa Blanca, o de gobierno, que está contigua a la citada sede legislativa, como parte de una estrategia para “picarles la cresta”, al reiterar que le robaron la pasada elección, de ahí que los exhortara a “reventar” la sesión de los congresistas, a fin de evitar la certificación de la victoria de Biden. De ese pelo.

Así estuvo ese violento atentando y asalto de los Trumpistas, en un intento revocar las elecciones presidenciales del 3 de noviembre del 2020 y socavar la democracia de esa Nación, aunque al final resultó una rebelión fallida para mantener a Donald en el poder, en lo que es un levantamiento de ultraderechistas que dejó un saldo de 4 muertos, así como más de medio centenar de heridos, y decenas de policías lesionados.

Pues con todo y esa insurrección alentada por Trump, pero ya el jueves en la madrugada se reconoció la votación del Colegio Electoral que le dio el gane a Joecon 306 votos electorales a 232, para convertirse en el presidente electo 46 de ese País, por lo que con Kamala Harris, en su calidad de vicepresidenta electa, asumirán esas posiciones el venidero 20 de enero, lo que sí que harán contra viento y marea. Ni más ni menos.

Casi por nada es que ahora hasta estén exigiendo la destitución del cuestionado y repudiado Mandatario, para que sea el vicepresidente, Mike Pence, el que asuma el mando, después de que por las malas intentara perpetuarse en el puesto, en lo que es algo que nunca antes había pasado, de ahí por qué estén pidiendo su cabeza de color naranja, y no es para menos, a raíz de que pusiera en riesgo y evidencia a Gringolandia.

Aún y cuando una vez pasada la revuelta que él propiciara, por no haber sido una protesta, sino más bien un movimiento orquestado, es que después de la validación de su derrota se comprometió a que será a una “transición ordenada”, pero sí por la víspera se saca del día, es que ya todo mundo duda de su palabra, derivado de que el sacarlo por las buenas, ha resultado más difícil que quitarle la mazorca a un cochi.

Por lo que después de lo acontecido con los vecinos gabachos, que sí que estuvo “muy gacho”, es por lo que hay quienes proponen poner las barbas a remojar, para que en México no vaya a suceder algo igual en la sucesión del 2024, por el parecido que consideran que tienen Trump y Manuel López Obrador, y para prueba está que éste último haya criticado que Twitter le bloqueara su cuenta por doce horas por decir puras mentiras.

O séase que eso explica porque el mismo AMLO ventilara que no ha sido invitado a la toma de posesión de Biden, lo que es de entenderse, después de que fuera de los últimos en reconocerlo como ganador, en lo que es una cuestión que hace presagiar que las relaciones no serán de lo mejor, sino tal vez más frías que el abrazo de una suegra, a pesar de que diga que no tiene por qué haber pleitos, pero ahora sí que ¡al tiempo!

Mal y de malas la titular del IEE…La que sí que empezó el año con el santo volteado, por como “le ha llovido” por todos lados, es la tan llevada y traída titular del Instituto Estatal Electoral (IEE), Guadalupe Taddei Zavala, y para prueba está el que ahora se le manifestaran los aspirantes a candidatos independientes a diputaciones locales, alcaldías y gubernatura, a fin de que les amplíen el plazo para su registro. ¡Mínimo!

No en balde es que se le “levantaran en armas” a la por algo criticada y cerrada de Taddei Zavala, de ahí que le tomaran las instalaciones de esa sede electorera, para buscar hacerla entrar en razón, y que al igual como ya se hizo en Sinaloa, les otorguen una ampliación de 60 días para poder reunir la documentación y firmas que les requieren, a raíz de la paralización que ha habido por lo de la epidemia de Covid-19. ¡Tómala!

Para el caso es que los solicitantes de más tiempo se plantaran con mantas en mano para denunciar que es una situación dispareja y sin equidad, por no haber piso parejo para los que se van por la vía independiente, de ahí que se leyeran leyendas como la de: “Pandemia: legalidad igual a plazos”, pero lo que es “La Lupe” Taddei ni señales de vida había dado, a partir del cómo ignorara esas exigencias que acudieron a gritarle en su cara.

Y es que entre otras cosas están demando que extiendan el término para las presidencias municipales y las legislaturas, luego de que el proceso se cerrara el pasado domingo y sólo se les dio una postergación de 72 horas para completar el papeleo que les faltaba, y que es por lo que protestaran para que al menos hagan lo que ya hicieron las autoridades sinaloenses en ese sentido, de no ser tan “cuadrados”. De ese tamaño.

Ciertamente que no le ha faltado a Taddei Zavala, por cómo empezara el 2021 con el pie izquierdo, si se analiza la levantada de faldillas que también le dieran por tener trabajando como coordinador de su oficina de presidencia a un tal Alfredo Roldán, que para mayores malas señas es “cuñao” de Alfonso Durazo Montaño, el candidato de Morena al Gobierno del Estado, pero según ella no tiene la menor importancia. ¡Ajá!

“Empiora” epidemia de Covid-19…Y los que han empeorado en los primeros días de enero, son los crecientes contagios de coronavirus en la Entidad, y un mal síntoma de ello es lo declarado por el director del Centro Anticipa, Hiram Valenzuela Jiménez, quien calificó de ¡catastrófico! ese enfermizo escenario, por en ese lapso haber una positividad del 80% en las casi 300 pruebas diarias que hacen. ¡Zaz!

Eso significa que de cada 100 exámenes que realizan, 80 resultan contagiados, lo que es un reflejo de que ya se está comenzando a “pagar la factura” por los “desarreglos” hechos en las vacaciones decembrina, por lo que fueron las compras y fiestas navideñas, y es que las consultas se les dispararon de menos de un centenar, a varios cientos, en lo que es el módulo de atención que tienen en la Arena Sonora de esta Ciudad del Sol.

Y para quien dude de lo anterior, ahí tienen que se volvió a la cifra de más de 400 infectados en un día, con casi 40 muertos; para sumar los casi 52 mil 500, y cerca de 4 mil 200 fallecimientos, pero aun así los cabecillas de las cámaras empresariales de Hermosillo insisten en que los dejen operar hasta las 22:00 horas, cuando ahorita por el Riesgo Máximo que hay es a las 20:00 horas, pasando por alto esa enferma realidad.

En lo que es un repunte de ese virus que no es exclusivo de esta Capital, y para evidencia está que lo que es en México el miércoles y jueves anterior se presentaron los registros más altos desde que se detectara esa enfermedad hace casi un año, con un total de 13 mil 734 nuevos casos, y mil 165 muertes, unas cifras récord y sin precedentes, para ya contabilizar más de un millón y medio, y superar los 132 mil decesos. ¡Glúp!!

Sin embargo lo que es el “Pejidente”, Manuel López Obrador, todavía defendió que el insensato subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se fuera de “vagaciones” de Fin de Año al balneario de Zipolite, Oaxaca, que es donde se ubica la única playa nudista legal en el territorio mexicano, al asegurar que “no hay otro funcionario en el mundo con sus características”, pero también con su insensibilidad, por el mal ejemplo que da. ¿Qué no?

Dan a “Polis” motivo$ pa´ festejar…Quienes vaya que en esta ocasión sí tuvieron motivo$ para fe$tejar, en el marco del tradicional Día del Policía que se celebra junto con la llegada de Los Reyes Magos, son los agentes municipales de Hermosillo, por el incentivo económico con el que los sorprendiera la alcaldesa, Célida López Cárdenas, por lo que así estuvo la buena nueva que les diera. De ese vuelo.

Toda vez que cuando menos se lo esperaban y estaban resignados a recibir las mismas placas de reconocimiento de todos los años, lo que es Célida Teresa sí que hizo la diferencia con ellos, al por primera anunciar una gratificación económica de nueve mil 380 pesos al parejo para los mil 66 elementos en activo de la corporación, con lo que sobra apuntar que ya tendrán para poder librar la llamada “cue$ta de enero”.

En esos términos está la sorpresa que les tenía reservada López Cárdenas a los elementos policiales, cuyo estímulo financiero que es inédito, porque nunca antes se les había asignado, salió de una bolsa de $10 millones de pesos que se destinó para ese fin, de la cual el 40%, o casi la mitad, es producto de las multas de tránsito que se aplican, y de las que también costean los estudios universitarios de más de 121 “Polis”.

Luego entonces esta vez por motivación no se podrán quejar los de las fuerzas del orden municipal, por ser una muy buena “lana” la que les tocara, y sin que la esperaran, de ahí que adquiera más relevancia el que “les cayera como del cielo”, por lo que la “Presimun” les dijera: “Ustedes no están solos, cuentan conmigo, me he arriesgado con ustedes y yo nunca los voy a dejar solos, como sé que ustedes tampoco lo van a hacer”.

Motivo por el cual es que todos andan que no se la creen, y no sólo el que resultara galardonado como Policía del Año 2020, cual es el caso de Jesús Francisco Vieda Grijalva, con 10 años de antigüedad, y quien igualmente fue nombrado Policía del Mes de Noviembre y reconocido por Valor Heroico, de un total de 29 uniformados que fueran reconocidos por su labor, entrega y dedicación. ¿Cómo la ven?

