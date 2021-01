“Causa alivio” posible vacunada

“Meten presión” los empresarios

“Una de cal” la no alza a camiones

Provoca ¡“carambola”! renuncia

“Causa alivio” posible vacunada…Aunque se veía muy lejana, pero la que hace renacer las esperanzas de una pronta vacunada contra el Covid-19, es la buena nueva que acaba de anunciar el “Presi” de la Nación, Manuel López Obrador, de que en los próximos días los Estados, incluyendo Sonora, recibirán el primer lote de vacunas, de ahí por qué la “Gober”, Claudia Pavlovich Arellano, “respirara con alivio”.

Ya que en base a lo expresado por Claudia, considera que se empezó el año de mejor manera, como es con esa promesa hecha en los primeros días del 2021, de que en breve ya pudiera estar llegando ese inmunizante de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, porque de esa forma finalmente se protegerá a los sonorenses, ya que permitirá reducir los contagios y muertes por esa enfermedad. De ese pelo.

Razón por la cual es que Pavlovich Arellano luego luego se “curara en salud”, al adelantar que desde ya giró instrucciones a los operadores de ese sector, para que una vez que llegue ese biológico se aplique de manera rigurosa como lo marcan los protocolos establecidos, a fin de que haya una vigilancia con lupa, o casi casi con microscopio, para evitar situaciones de privilegio, y que no se vacune a quien no corresponda. ¡Zaz!

Porque al igual como se está haciendo a nivel nacional, esa inmunización se hará por etapas, en cuya primera se contempla al personal de salud que se encuentra trabajando en la primera línea de atención de los pacientes con ese mal, como son los médicos, enfermeras, camilleros, paramédicos, químicos, trabajadores sociales, radiólogos, terapeutas, personal de limpieza y seguridad, entre otros. Ni más ni menos.

En tanto que en una segunda fase ya incluirán a los adultos de 80 años y más; así como a personas con alguna enfermedad crónica o comorbilidad de 70 a 79 años; seguido por la población de 60 a 69 años, y así sucesivamente, hasta cubrir a todo mundo, y para lo cual llegado el momento abrirían módulos distribuidos estratégicamente en el Estado, con 10 células de vacunación para evitar aglomeraciones. ¡Mínimo!

Ciertamente que no es para menos que la Mandataria Estatal celebrara esa saludable noticia, después de que desde un principio fuera de los gobernantes estatales que levantara la mano para pedir que a la Entidad se le diera prioridad con esa protección inmunizadora, por los factores de riesgo que presenta la región, como se lo solicitara a López Obrador en su pasada visita por estos lares. Así la gestionada.

Y vaya que a Pavlovich le sobra razóncuando apuntilla que una de las condicionantes de peligro es la cercanía con los Estados Unidos, lo que propicia el flujo de paisanos y visitantes extranjeros, y para prueba está que en la vecina Arizona se ha llegado a un punto de emergencia por la saturación de hospitales, que a los de la Cruz Roja ya les dieron la orden de no trasladar a los enfermos que estén moribundos.¡De no creerse!

Es por eso que cobra más relevancia el queya esté por arribar ese antídoto contra ese letal virus, para que aquí no se llegue a esos extremos de contagiadera, si se toma en cuenta que ya casi van 52 mil infectados, con más de 4 mil 100 muertos; mientras que lo que es en México ya sumaban alrededor de un millón y medio, y cerca de los 130 mil fallecimientos, en lo que es una pandemia que va pa´ largo. De ese tamaño.

Casi por nada es que aflorara que la Ejecutiva “no se ha dormido en sus laureles”, por ya también cabildear por su cuenta conlos laboratorios internacionales de Aztra Zeneca, Pfizer y Moderna, para adquirir directamente ese antivirus, una vez que el Gobierno Federal les dé “luz verde” para comprarlo; además de que ayer en el Día de la Enfermera propusiera el declarar el 2021 como el año de los trabajadores de la Salud.

“Meten presión” los empresarios…Quienes está visto que sólo $iguen “viendo” por su intere$e$ comerciale$, pero no por los saludables de las mayorías, son los cabecillas de siete cámaras empresariales que insisten en que se les amplíe hasta las 10:00 de la noche el horario de sus establecimientos en Hermosillo, con todo y el Riesgo Máximo en que permanece esta Capital por el coronavirus. De ese vuelo.

A ese grado es que a los citados representantes camarales “les ha valido” que está Ciudad del Sol esté en esa contingencia sanitaria, según el Mapa Sonora Anticipa, por la alta incidencia de casos que hay, como lo reconociera el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) local, Ario Bojórquez Egurrola, dizque porque la clientela está molesta con esa restricción, cuando más bien son ellos los inconformes.

Tan han seguido “metiendo presión”, desde que presentaran esa petición el pasado mes de diciembre, como lo confesara Ario, al ventilar que una vez terminadas las “vagaciones” decembrina, resulta y resalta que el mismo lunes anterior se reunieron con el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, con la finalidad de que analicen esa alternativa, concluyendo que la “rebotarían” con el área de Salud estatal. ¡Qué tal!

Así ha estado la insistencia por parte del ámbito comercial, al punto de que incluso ya se han visto algunos gimnasios abiertos, con todo y que tampoco están autorizados, porque de acuerdo a la disposición vigente que hay, la suspensión, o el cierre total de todas las actividades debe de ser a las 20:00 horas, o séase, a la 8 de la noche, salvo farmacias, gasolineras y todo aquello considerado como esencial. Así el dato.

“Una de cal” la no alza a camiones…Y en medio de la actual epidemia, la que sí que no deja de ser “una de cal por las que van de arena”, es la postura ventilada por el presidente del Consejo Ciudadano del Transporte (CCT), Jesús Elierse Caballero Lagarda, de que al menos por el presente año está descartada una posible alza a la tarifa del transporte público en los municipios, por “el horno no estar para bollos”. ¡Órale!

Pues aunque Caballero Lagarda aceptara que las condiciones están dadas para un aju$te tarifario en los camiones urbanos, por la reducción del aforo de un 50%; así como el aumento de impuestos en los combustibles, el plan es el utilizar el subsidio del Gobierno estatal, calculado en unos $800 millones de pesos en el 2021, para así enfrentar esos factores, y que el cobro siga en $9 pesos, cuando debería ser de $11.98.

En lo que es una determinación que hará que la famosa “cue$ta de enero” no sea tan arriba para las mayorías, si se analiza que desde el día primero entró en vigor un incremento de 3.3% al diésel, por concepto del gravamen denominado Índice Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que también aplica para los cigarros y otros productos, lo que de inmediato impactó en el costo operativo de los ruleteros. ¡Vóitelas!

Pero con todo y eso lo que es Jesús Elierse asegura que no es conveniente hablar de una incrementada, y que por el contrario debe buscarse eficientar la operación de los sistemas operativos, como por ejemplo haciendo una reprogramación en la frecuencia de la circulación, tal vez prolongándolas un poco más, y que así sea menos el gasto en todos los sentidos, lo que todavía están por analizar, en ese “e$tira y afloja”. ¡Ñácas!

Toda vez que a decir del titular del CCT, nomás lo que es el IEPS ya representa una subida directa al precio del pasaje de 27 centavos, pero porel combustible únicamente representar el 35% de lo que cuesta mover un camión, es por lo que debe evaluarse el cómo optimizar los gastos, y que es a lo que ya están abocados para que no haya una aumentada, partiendo de que la subsidiada para este año ya está en el presupuesto aprobado.

Con todo y eso ayer trascendió que los camioneros de Hermosillo y Obregón ya “arman” una manifestación para el venidero 15 de enero, para exigir un incremento a $12 pesos, por desde hace dos años no aumentarse.

Provoca ¡“carambola”! renuncia…La que vaya que provocó una carambola de cuatro bandas, es la renuncia de Norberto Barrazaa la Dirección General de Servicios Públicos Municipales de esta “Capirucha”, al causar el movimiento de cuatro funcionarios, entre ellos el que pasó a reemplazarlo, como es el ahora ex director de Inspección y Vigilancia, Gino Saracco, que por el estilomanejan que es de perfil muy movido.

Por lo que así están esos movimientos que se vio obligada a hacer la alcaldesa, Célida López Cárdenas, ante la repentina partida de Barraza Almazán, quien especulan que podría contender por la alcaldía de Hermosillo, pero ahora por la alianza conformada por el PRI, PAN y PRD, después de que en el anterior proceso lo hiciera como Independiente, por ser de los contados funcionarios que “tiene pueblo”, o aceptación entre el pópulo.

Es por ese motivo que en la recta final de su trienio, lo que es Célida Teresa está teniendo que hacer esa movedera, por lo que ahora en la posición en que estaba Saracco Morales quedará Ramón Hernández Almada; a la vez que Carlos Díaz Ayoub, que se desempeñaba en Comunicación Social del Ayuntamiento, pasará a fungir como Jefe de la Oficina de Presidencia; ocupando su lugar Javier Luján Espinoza. Así los enroques.

Aunque de todos ellos el que tendrá el mayor reto es Gino, y no sólo por el buen trabajo que realizara Barraza en esa área, en la que se las sabe de todas todas, sino además porque que es el departamento mediante el que se le prestan de los servicios más prioritarios a los hermosillenses, como es el de la recolección de basura y limpieza en general, y el cual levantaran después de que lo encontraran prácticamente colapsado. A ese grado.

Aún así confían en que Saracco tiene los tamaños, y no solamente por su robusta figura, sino por su experiencia en los diferentes puestos que ha ocupado, para no sólo mantener el nivel de eficiencia hasta ahoralogrado, sino incluso para mejorarlo, y es que de los resultados que presente dependerá su permanencia, en caso de que López Cárdenas logre reelegirse en el cargo, que es a lo que “le está tirando”. ¡Se dice!

