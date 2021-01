Sin inmortales en Grandes Ligas

El Salón de la Fama no tendrá una clase 2021.

La votación de la Asociación de Escritores de Beisbol de Norteamérica arrojó que ninguno de los candidatos tenía los méritos suficientes, dentro del terreno de juego o fuera del mismo, para que se le exalte a Cooperstown este año.

Curt Schilling, Barry Bonds y Roger Clemens fueron quienes más cerca estuvieron de alcanzar el 75 por ciento de apoyo mínimo en los resultados de la votación que se divulgaron este martes.

El trío tendrá una última oportunidad en la votación de 2022, al cumplir su décimo año de elegibilidad.

Se trata de la primera vez que la BBWAA no elige a nadie desde 2013.

Schilling, el as derecho que ganó tres Series Mundiales, se quedó corto por 16 votos de alcanzar el porcentaje necesario para ser elegido. El año pasado le faltaron 20. Sus logros en el terreno de juego no se cuestionan, pero, tras retirarse, Schilling ha sido repudiado por una serie de comentarios de odio hacia musulmanes, personas transgénero, periodistas y otros.

«Está bien, el beisbol no me debe nada», dijo Schilling, pronunciándose durante una transmisión en vivo en su cuenta de Twitter. Poco después, publicó un mensaje en Facebook pidiéndole al Salón de la Fama que le saquen de la papeleta.

Los votos a favor de Omar Vizquel, ganador de 11 Guantes de Oro, retrocedieron, de 52.6% a 49.1%. La esposa del torpedero venezolano le acusó de violencia doméstica en diciembre.

Derek Jeter, el ídolo de los Yanquis, y Larry Walker, pelotero completo en todos los sentidos, tendrán su momento cumbre con un año de retraso, el 25 de julio. Serán exaltados junto al receptor Ted Simmons y Marvin Miller, el fallecido expresidente del sindicato de peloteros.

Bonds (61.8%) y Clemens (61.6%) también se quedaron cortos tras el noveno año en la papeleta.

Los escándalos de la era de los esteroides tienen cubiertos bajo un manto de sospecha a los dos. Bonds también ha sido acusado de violencia doméstica y Clemens de mantener una larga relación con una cantante que tenía 15 años cuando la conoció.