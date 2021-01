Sin Chivas la base del equipo olímpico en la Selección Sub-23

Debido a la competencia preolímpica perdería hasta a ocho jugadores para el Clásico Nacional ante América del 14 de marzo

Las Chivas son la base de la Selección Mexicana Sub 23 que irá al Torneo Preolímpico de la Concacaf, y por lo tanto, no contarán con plantel completo ante Rayados, y probablemente, en el Clásico Nacional.

El director técnico Jaime Lozano ha contemplado durante su proceso a los jugadores rojiblancos Raúl Gudiño, Jesús Angulo, Uriel Antuna, Fernando Beltrán, José Juan Macías, Gilberto Sepúlveda y Alexis Vega, además de que César «Chino» Huerta podría ser una de las sorpresas en la convocatoria.

El certamen clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio se jugará en Guadalajara del 18 al 30 de marzo, con sede en el Estadio Akron y el Estadio Jalisco.

Durante esas fechas, en la Liga MX se disputará el Clásico Nacional contra el América el 14 de marzo, es decir, 4 días antes del inicio. A menos que concedieran un permiso a los clubes para contar con los seleccionados y pudieran reportar a la concentración después del partido que se jugará en Guadalajara, el Rebaño y las Águilas no dispondrán de ellos.

El partido donde Víctor Manuel Vucetich no contará con los tricolores será en la Jornada 12 contra Rayados, cuando se enfrenten el 20 de marzo en Monterrey.