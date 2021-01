Sienta precedente recuperación económica de Sonora

La reactivación de Sonora ha marcado un precedente a nivel nacional en recuperación económica, gracias a que se han aprovechado las ventajas competitivas del estado y los retos que han asumido los sectores de mayor crecimiento, aseguró Luis Núñez Noriega, al informar sobre la creación del Registro de Apertura de Confianza para personas morales, una plataforma electrónica que estará vigente mientras siga la contingencia por Covid-19.

El vocero del Plan de Reactivación Económica en Sonora detalló que, desde la Secretaría de Economía se ha trabajado en una serie de estrategias para afrontar los desafíos que esta nueva normalidad ha puesto por delante, desde capacitar a las empresas en el comercio digital, así como incorporarlos a las cadenas de valor de empresas tractoras instaladas en Sonora.

“Así como las recientes iniciativas para reformar la Ley de Competitividad y Desarrollo Económico y la Ley Estatal de Mejora Regulatoria, que tiene como objetivo apoyar a las empresas para su pronta instalación, puesta en marcha y la reactivación económica, para generar empleos y riqueza en nuestro estado, impactando de manera positiva la vida de muchas familias sonorenses”, expuso.

Entre los incentivos extraordinarios de mejora regulatoria que presentan estas reformas se encuentra el sistema de apertura rápida de empresas del que destaca: un plazo de 60 días (posteriores a la apertura de la empresa) para presentar trámites de permisos, licencias, entre otros; afirmativa ficta en 45 días si la autoridad no responde; eliminación de trámites complejos o no indispensables; entre otros beneficios más.

Núñez Noriega, detalló que para ello, afrontando la nueva realidad, se creará el Registro de Apertura de Confianza para personas morales; una plataforma electrónica que estará vigente mientras continúe la contingencia por COVID-19 en el estado.

“La visión de la gobernadora Claudia Pavlovich, así como del secretario de Economía es muy clara, las dependencias de Gobierno del Estado deben ser facilitadoras y no una barrera al momento de poner en marcha una empresa”, destacó.

El vocero del Plan de Reactivación Económica en Sonora, invitó a las y los sonorenses a seguir a paso firme, y por buen camino, tal y como se ha hecho durante los últimos cinco años, pues este trabajo que se ha realizado unidos, ciudadanos, funcionarios, empresarios, trabajadores y organismos de la sociedad civil, ha dado resultados positivos, consolidando a Sonora como la entidad con mejor recuperación económica de una crisis que ha golpeado el mundo entero.

Por otra parte, Luis Núñez Noriega invitó a los jóvenes universitarios a estar atentos a la convocatoria “Jóvenes con Talento Megarregión Sonora-Arizona 2020”, esto es para que se familiaricen con el entorno actual del sector productivo de las empresas Cushman & Wakefield, PICOR y Chamberlain Group.