Se queda sin mánager los Diablos Rojos

El mánager Sergio Omar Gastélum no seguirá al frente de los Diablos Rojos del México en la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol.

La cancelación de la campaña 2020 de la LMB fue un duro golpe para todas las franquicias, pues renunciaron a un año de ingresos económicos, obligándolas a recortar gastos.

Diablos Rojos, una institución sólida, pero que hace dos años estrenó parque, ha anunciado que el ex pelotero, Sergio Omar Gastélum no continuará al frente de la novena, al no tener un panorama claro de lo que sucederá en los próximos meses.

«Hemos vivido un año 2020 extremadamente como País, como sociedad y por supuesto como organización. La pandemia provocó, inclusive, la cancelación de la temporada el año pasado y no se vislumbra a mediano plazo un escenario que nos dé más certidumbre.

«Nos hemos visto en la necesidad de llevar a cabo una fuerte reestructura en nuestra organización en la que nos hemos visto obligados a dejar ir a profesionales tan destacados como el manager Sergio Omar Gastelum», se lee en el comunicado», se puede leer en el comunicado difundido por el México. A principios del año pasado, Gastélum fue presentado como el nuevo mánager de la Pingos, sin embargo, nunca pudo dirigir un juego de manera oficial, a los pocos meses se suspendieron las actividades deportivas por coronavirus.

La novena escarlata debutará el 21 de mayo en el circuito de verano frente a Águilas de Veracruz, por lo que la directiva deberá buscar lo antes posible al nuevo mánager.