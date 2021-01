Se manifiestan músicos en el Centro de Gobierno

Un grupo de integrantes del sindicato de músicos de Hermosillo se manifestaron este viernes en las oficinas de la Coesprison en el Centro de Gobierno, para exigir se les permita trabajar al igual que los diferentes giros durante esta pandemia sanitaria.

El líder sindical del gremio de músicos, Carlos Armando Biebrich Téllez, denunció que están siendo discriminados por parte de las autoridades quienes no les permiten trabajar en igual de condiciones en los lugares de trabajo donde desarrollan está actividad.

«No nos están dejando trabajar en los lugares donde desarrollamos esta actividad que viene siendo palapas, restaurantes, bares y cantinas, y no es justo porque los lugares están abiertos, y nos están discriminando, cuando en los lugares están trabajando meseros, cantineros, guardias, de limpieza, todo mundo trabaja menos los músicos. Están pasando por encima de nuestros derechos», expuso.

Mencionó que el pasado 21 de enero se entregó un documento donde solicitan permiso para trabajar, pero no han recibido respuesta.

Las autoridades argumentan que la música fomenta la permanencia en esos lugares, dijo; pero aseguró que lo realmente ocasiona esto es la ingesta de alcohol, no su trabajo.

Señaló que son aproximadamente dos mil 500 músicos y familias en Hermosillo que dependen de este trabajo, quienes tienen casi un año sin trabajar por esta contingencia, cuando la mayoría de las actividades en la ciudad están abiertas.

«El contagio está en todas partes, centros comerciales, tianguis, los camiones, donde haya aglomeración, entonces deberían parar todo. No hay un decreto que nos prohíba trabajar a los músicos, sabemos que esto viene de la Secretaría de Salud, y ya basta (…) nosotros queremos que se nos active el trabajo», insistió.

El líder sindical advirtió que de no tener respuesta de las autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios o del Estado, continuarán las manifestaciones.