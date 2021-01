Se incendian 35 comercios en Tulum durante la madrugada

Entre los negocios afectados está el mercado de ropa «Jungle Market», el supermercado «Go Mart», así como una farmacia, restaurantes y un centro de tatuajes y perforaciones

Un incendio durante la madrugada de este jueves afectó a 35 comercios y 10 habitaciones ubicadas en la zona turística de Tulum, Municipio de la región norte de Quintana Roo.

El Ayuntamiento reportó que los bomberos municipales, junto con personal de Protección Civil, Policía estatal y Guardia Nacional realizaron las labores desde las 22:00 horas en el kilómetro 7 de la vía Tulum-Boca Paila.

«Se utilizaron 110 mil litros de agua con apoyo de pipas de la Untrac. El fuego fue sofocado alrededor de la 1:30 am y afectó a cinco establecimientos, 30 comercios y 10 habitaciones, no se reportaron lesionados», detalló la autoridad.

Desde la noche del miércoles, en redes sociales se alertó con diversos videos e imágenes sobre el incendio que inició en la plaza comercial «Luna Balam».

De acuerdo con reportes locales, entre los negocios afectados está un mercado de ropa conocido como ‘Jungle Market’, un supermercado ‘Go Mart’, así como una farmacia, restaurantes y un centro de tatuajes y perforaciones.

Hasta el momento, no existe información oficial que explique los motivos por los cuales se generó este siniestro en la zona costera de Tulum, donde fueron evacuados un aproximado de mil personas, entre turistas y trabajadores.