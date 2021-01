Se compromete Durazo a recuperar la paz de Caborca

“Una vez en la gubernatura asumiré de manera personal la responsabilidad de recuperar la paz y la tranquilidad. Nada de dejar en segundos o terceros de abordo esa tarea… voy a estar dando la cara junto con la o el presidente municipal y voy a estarle rindiendo cuentas de manera periódica a la población… yo ofrezco a la comunidad, dicho con estas palabras, atorarle a fondo”, afirmó Alfonso Durazo Montaño.

En encuentro con medios de comunicación locales el precandidato de Morena a gobernador de Sonora, reconoció que aunque no ha podido abatirse la violencia en la región y que asume su responsabilidad como exsecretario de Seguridad, el gobierno del estado no ha hecho la parte que le corresponde.

Detalló que el gobierno estatal no cuenta con la infraestructura necesaria para para empatar los esfuerzos extraordinarios que ha hecho en la entidad el gobierno federal en materia de seguridad. La Policía Estatal, dijo, tenía a inicios del sexenio 865 elementos, y cinco años después solo cuenta con 907 elementos.

En comparación, tan solo en Caborca, la Guardia Nacional cuenta con un estado de fuerza de 480 elementos y a nivel estatal con dos mil 410. Reiteró que es imprescindible construir instituciones en el estado capaces de enfrentar exitosamente la inseguridad como lo hizo el gobierno federal, que con la Guardia Nacional pasó de 40 mil a casi 100 mil elementos en solo dos años de gobierno.

Durazo Montaño sostuvo que la atención a la inseguridad es indelegable y requiere del liderazgo del gobernador en turno. Explicó que a nivel nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador solo ha faltado a una de las 504 sesiones del Gabinete de Seguridad, mientras que la gobernadora Claudia Pavlovich sólo ha asistido a 20 sesiones de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz.

Además, señaló que debe mejorarse la situación socioeconómica de los policías, así como su capacitación, entrenamiento y profesionalización. Esto permitirá a su vez aumentar el reclutamiento y mejorar los perfiles de los elementos.

Estas propuestas, advirtió Durazo Montaño, sólo serán efectivas si se combate frontalmente a la corrupción en el gobierno y las causas sociales que provocan la delincuencia con educación y empleo para los jóvenes.

Durazo Montaño estuvo acompañado por Jacobo Mendoza, presidente estatal de Morena en Sonora; la diputada local Alicia Gaytán; y Guadalupe Piña, comisionado municipal de Morena en Caborca.