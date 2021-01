Rompe Xolos maldición de 15 meses

Xolos rompió las quinielas: ganó como visitante después de 15 meses, tras el 1-0 sobre el Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

Un gol de Fidel Martínez, de penal al 13′, condujo al primer triunfo de Tijuana en este torneo y también en 15 duelos fuera de su feudo.

El Puebla llegaba como favorito, después de buenas notas ante equipos superiores en el rol como Chivas y Cruz Azul. Lo primero que el técnico Nicolás Larcamón le dijo a sus jugadores al arrancar el trabajo de esta semana fue que no debían confiarse, que incluso este rival era más peligroso por la necesidad de puntos.

Era un juego entre dos técnicos de escuela bielsista, al menos así se venden, pero el partido estuvo lejos de mostrar notas tan altas como las del mentor de Larcamón y Pablo Guede. Se definió por el empujón de Maximiliano Araujo, quien acabó como villano en un partido en el que pudo ser el héroe.

Y es que en los albores del partido, Araujo se encontró con el marco abierto tras un disparo de Omar Fernández al poste izquierdo, pero por increíble que parezca mandó la pelota fuera de la portería.

No fue tampoco el partido de Santiago Ormeño, quien apenas tuvo una oportunidad de gol tras anticiparse a la marca, pero el portero Jonathan Orozco desvió a tiro de esquina. Tampoco Christian Tabó tuvo la tiza para cambiar el guion del juego.

En el complemento, Xolos tuvo mejores opciones, un par de ellas por conducto de Fabián Castillo, quien no supo cómo superar al portero seleccionado paraguayo Antony Díaz.

El Puebla nunca encontró la llave para herir al cuadro visitante, que sin ser espectacular se llevó los tres puntos del Cuauhtémoc. Larcamón fue auxiliar de Pablo Guede en Nueva Chicago, pero ahora no supo superar a su mentor.