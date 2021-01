Roban en casa supuestos agentes de la FGR

Un grupo de hombres armados que se hicieron pasar por elementos de la Fiscalía General de la República, irrumpieron en un domicilio de la colonia La Verbena donde presuntamente cometieron un robo.

El incidente sucedió en un inmueble ubicado en calles De las Guitarras y De las Pizcas, según un informe de la Policía Municipal.

Fue alrededor de las 10:05 horas del martes, cuando se recibió el reporte de hurto en la Línea de Emergencias 911 y los policías municipales atendieron la solicitud de apoyo.

Al llegar al sitio, los uniformados se entrevistaron con una persona del sexo femenino, de 21 años, quien se identificó como la reportante y relató que minutos antes llegaron a su casa cuatro hombres a bordo de un pick up color verde, quienes se introdujeron al domicilio.

Añadió que los sujetos dijeron ser personal de la Fiscalía General de la República, y posteriormente le quitaron su equipo de telefonía celular mientras le pedían que no gritara, para después ingresar a los dormitorios, y no se percató de si tomaron algo del interior.

Finalmente, precisó, que los individuos salieron de las recámaras, luego de la vivienda para abordar el vehículo y huyeron.

En el lugar se elaboró el informe policial y se orientó a la reportante para presentar denuncia ante la autoridad correspondiente.