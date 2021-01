Retrasará Disney estreno de «Viuda Negra»

El estreno de «Viuda Negra» es uno de los más esperados de 2021. Por el momento, la cinta protagonizada por Scarlett Johansson, que funciona a modo de precuela de Vengadores: Endgame, ya se ha pospuesto un año

entero.

Y si las últimas informaciones son ciertas, los fans aún tendrán que esperar más, porque los retrasos del pasado año podrían extenderse hasta 2022 a tenor de la negativa evolución de la pandemia.

Según informa Variety, si las previsiones para primavera -que dependen de la eficacia de la vacuna contra el coronavirus- no mejoran, la situación será muy parecida a la vivida en 2020, con la gran mayoría de las salas de cine cerradas. Y eso podría suponer un nuevo retraso en el calendario de estrenos marvelitas, cuya Fase 4 ya ha comenzado con el lanzamiento de Bruja Escarlata y Visión en Disney+.

Eso quiere decir que Viuda Negra podría sufrir un nuevo retraso, e incluso, tal y como apunta el medio, estrenarse directamente en la plataforma de streaming, o hacer un lanzamiento mixto, siguiendo el ejemplo de Wonder Woman 1984 de Warner.

Por ahora, el estreno de Viuda negra está previsto para el 7 de mayo de 2021, pero Disney podría verse obligado a cambiar de nuevo sus planes si la situación no mejora.

