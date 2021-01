Rescata Pachuca un empate ante Bravos con gol de último minuto

Los Tuzos estuvieron a punto de tropezar en casa, pero un tanto de último minuto les permitió igualar a una anotación frente a Juárez

Los Tuzos del Pachuca y los Bravos de Juárez se presentaron en el torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX, igualando 1-1 en el Estadio Hidalgo, con una dramática definición en la última jugada.

Los hidalguenses buscaron desde el inicio hacerse del esférico, buscando al frente con Mauro Quiroga y Romario Ibarra. Las primeras claras fueron de Pachuca, pero el balón se iba siempre desviado.

Al 20’ llegaría la polémica arbitral del partido, cuando Marco Fabián se barrió y en primera instancia solo se marcó la falta, pero el VAR intervino y el silbante decidió expulsar al jugador de Bravos por una plancha sobre Romario Ibarra. Con más de 70 minutos por delante, Luis Fernando Tena reacomodó a sus jugadores, e incluso a balón parado generaban peligro.

Cuando parecía que era cuestión de tiempo para que marcaran los locales, un cobro de tiro libre fue rematado por el defensa Gustavo Velázquez para poner el 0-1 al minuto 41.

En la segunda mitad Pachuca, con la obligación de igualar, buscó irse al frente, mientras que los fronterizos debutaron a Andrés Iniestra para recuperar balones en medio campo. Los Tuzos tenían el balón, pero con poca profundidad, sin muchas ideas, y todo se complicó más a los 55 minutos cuando se quedaron también con 10 jugadores por la expulsión de Óscar Murillo por doble tarjeta amarilla.

Pachuca tenía el balón pero que no llegaba con peligro, ya que siempre chocaban contra la defensa de Bravos, pero el VAR tendría otra aparición, porque se marcó en primera instancia un penal a favor de Tuzos por una mano de Luis López, pero tras la revisión se decretó que no era y Bravos se salvó. Parecía que todo quedaba igualado, pero Pachuca no bajó los brazos y al 94’ apareció Mauro Quiroga para poner el 1-1 final en el tiempo de compensación.

En la jornada 2, los Bravos de Juárez recibirán a los Xolos de Tijuana, que empató en su primer duelo. Por su parte, Pachuca visitará a León, que tampoco ganó y está en el fondo de la tabla.