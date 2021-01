Reprocha Paty Navidad censura de Twitter

Paty Navidad dejó entrever que la suspensión de su cuenta de Twitter fue un acto de censura.

«¡La mentira no se censura, sólo la verdad sufre de censura y no se debería festejar!», escribió la actriz en Instagram.

«La censura viene fuerte y en contra de todos los que no obedezcan o traten de pensar por sí mismos, los que hoy están felices por el recorte de derechos y libertades de algunos de nosotros, mañana llorarán por los mismos motivos y quizá lo padezcan de peor manera».

El viernes, la red social cerró el perfil de la también cantante por infringir sus reglas. Se presume que fue por compartir información falsa o no verificada, por las polémicas declaraciones y publicaciones que ha hecho la actriz sobre el Covid-19.

Horas después, la sinaloense, quien fue vista hace unos días en el Aeropuerto de la Ciudad de México sin cubreboca y declaró que familiares suyos se han recuperado del coronavirus con tés y analgésicos, utilizó otra la red social para expresar su opinión.

«Lo que se aproxima para el mundo es una hecatombe en contra de la humanidad, una dictadura tiránica y cruel por medio de la tecnología y digitalización.

«Difícilmente la humanidad será libre ya que la libertad significa despertar a la conciencia y ser responsables y la mayoría de las personas temen a la responsabilidad, disfrutan del confort y la comodidad de no pensar, de evadir, señalar y culpar a los demás de sus propias irresponsabilidades … Los ojos sólo pueden ver lo que la conciencia es capaz de comprender».

Navidad, quien también ha apoyado al presidente Donald Trump, aclaró recientemente que cree en la existencia de la Covid-19, pero que todo lo que se ha construido alrededor de la pandemia es una conspiración de los gobiernos para controlar a la gente.

Además, invitó a la gente a cuestionar más y no sólo creer lo que todos digan.

«Nos están queriendo robar hasta el oxígeno para vendérnoslo en tanques … No tengan miedo a pensar y cuestionar.

«¡DESPIERTEN! ¡VIVA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA DIVERSIDAD DE PENSAMIENTO! ¡DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS, LIBERTADES Y DIGNIDAD HUMANA! ¡DIOS LOS COLME DE LUZ Y BENDICIONES!»,

Las declaraciones de la actriz y la cancelación de su cuenta de Twitter han sido motivo de bromas, memes y distintas reacciones de los usuarios de las redes sociales, por lo que concluyó su mensaje para quienes la atacan.

«‘Cada quién da lo que tiene en su corazón, quienes sólo saben insultar y agredir, es porque eso es lo único que poseen en su interior’ … ‘De lo que en el corazón abunda, habla la boca’. AMEN … Sin tilde», añadió.