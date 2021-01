Reportan Aquino y Medina con el América

Ya se realizaron exámenes médicos y comenzarán a trabajar con el técnico Santiago Solari

Pedro Aquino y Alan Medina reportaron hoy en el Nido de Coapa, fueron presentados con los integrantes del América, realizaron exámenes médicos y también de detección de Covid-19, para comenzar a trabajar a la brevedad bajo el mando del técnico, Santiago Solari.

«Hola mi gente del América, decirle a la afición que ya me encuentro en México, ando muy entusiasmado con vestir la playera. A trabajar y este torneo vamos a salir campeones», aseguró Aquino, quien envió este mensaje a través de las redes sociales del cuadro azulcrema.

«Estoy entusiasmado y feliz, ahora me presentaron en el grupo. La primera meta que tengo es pelear por un puesto, trabajar con conciencia y tener una revancha sana. Es el más grande de México, y eso lo hace sentir bien a uno».

Luego de una negociación que tardó en cristalizarse, ambos jugadores solo tendrán 6 días para ponerse al parejo de sus compañeros, y comenzar a ganarse un lugar en el once inicial el nuevo estratega.

Aquino llega procedente del León, equipo que fue campeón en el torneo Guardianes 2020, y Medina militó hasta hace unas semanas con los Diablos Rojos del Toluca.

El ex jugador de los choriceros tiene 23 años de edad y se desenvuelve como extremo derecho, mientras que el peruano es un volante ofensivo que en México jugó para el cuadro esmeralda y Lobos BUAP.

«Hola afición americanista, llego al equipo más grande y van a ver mi máximo esfuerzo en cada partido, vengo a sumar», expuso Medina.

El resto del plantel trabajó bajo las órdenes de Solari en la cancha principal de Coapa, con ejercicio físico y futbol, ya que se alistan para debutar en el torneo.

El América entrará en acción el 9 de enero, recibiendo al San Luis en el Estadio Azteca.