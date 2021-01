Reportan 408 nuevos casos de Covid  y 36 muertos

Una gran felicitación y reconocimiento a las y los enfermeros de Sonora en su día, expresó Enrique Clausen Iberri, quien agradeció su amor, entrega y valentía para hacerle frente a esta pandemia, que como nunca antes ha puesto a prueba a la humanidad entera.

Luego de confirmarse 36 defunciones y 408 nuevos casos por COVID-19, el secretario de Salud detalló que este día se trata de reconocer la humanidad que ha aflorado en cada enfermera, en cada enfermero que, sin pedir ni dar cuartel, le han hecho frente a este cruel y despiadado enemigo.

“Una pandemia que nos ha robado muchas vidas, pero que, gracias a Dios, al profesionalismo y a la infinita vocación de servicio de las y los enfermeros, son todavía más las vidas que se han salvado”, comentó.

Clausen Iberri, detalló que durante casi un año de pandemia quienes no han salido de vacaciones, no tuvieron cena de noche buena, ni pasó año nuevo con su familia, no han visto a sus hijos en más de 9 meses para no exponerlos al virus, ha sido una enfermera o un enfermero que han sacrificado su vida familiar por cumplir sin condiciones con su responsabilidad.

“Si alguien ha dado la cara a todos y cada uno de los fallecimientos ocurridos, ha sido una enfermera o un enfermero que han sostenido la mano y acompañado a un paciente hasta el último latido; ni el maltrato ni la discriminación que al principio padecieron los doblegó. Al contrario, hizo surgir en ellas y en ellos una condición humana con virtudes por encima del insulto, del agobio y del cansancio”, aseguró.

El secretario de Salud destacó que durante estos meses ni una sola enfermera o un enfermero han dicho “ya no puedo más”, son seres humanos y a veces se quiebran, pero el corazón, la entrega y la pasión por salvar vidas los regresa a seguir dando la batalla.

En cuanto a los datos estadísticos, se confirman 36 decesos en 20 hombres y 16 mujeres residentes de Hermosillo 22; Nogales cuatro; Cajeme dos; Cananea, Agua Prieta, Bácum, Guaymas, San Luis Río Colorado, Santa Ana, Etchojoa y Magdalena uno cada uno; acumulándose cuatro mil 150 defunciones.

Además, se sumaron 408 nuevos casos por Covid-19, en 220 mujeres y 188 hombres, residentes de: Hermosillo 252; Cajeme 30; Caborca 27; Nogales 21; Cananea 15; Huatabampo 14; Navojoa 11; Magdalena siete; Pitiquito y Santa Ana seis cada uno; Baviácora, Álamos y Nacozari de García tres cada uno; San Luis Río Colorado y Etchojoa dos cada uno; Bacadéhuachi, Bácum, Bacoachi, Tepache, Sahuaripa y Guaymas uno cada uno para un acumulado de 52 mil 104 casos.

Se confirmaron tres casos pediátricos; en dos niños y una niña, acumulándose 943 casos en total; y tres casos en mujeres embarazadas para un total de 387 afectados. De los 408 casos confirmados, 21 fueron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.