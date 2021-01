Reportan 366 nuevos casos de Covid

A mostrar cero tolerancia y rechazo a quienes no usan cubrebocas ni mantienen una sana distancia porque son personas a las que no les interesa cuidar la vida de los demás ni la propia, llamó el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, luego de confirmarse 366 nuevos contagios y 29 fallecimientos a causa de la pandemia.

El secretario llamó también a los padres de familia para que inculquen a sus hijos el uso correcto de cubrebocas y mencionó que cuando están con otros jóvenes no llevan a cabo esta medida de prevención, con lo que se convierten en una de las fuentes más importantes de transmisión del Covid-19.

“No te pongas una venda en los ojos, mejor sé realista y ayúdale a Sonora y al mundo a que tus hijos no sigan desparramando el virus, no te voltees a otro lado haciéndote como que no ves la realidad. Ya es hora de ponerle un alto a esta transmisión juvenil porque si no lo hacemos juntos va a seguir muriendo gente que sí se ha cuidado, gente que ya se cuidó por casi 10 meses y que les vamos a echar a perder todo el trabajo, sacrificio y esfuerzo que han venido haciendo y más cuando ya falta poquito para que llegue la vacuna”, indicó.

Recordó que esos jóvenes que andan fuera de casa sin una urgencia, llevan la enfermedad a las casas propias, pero también a casas ajenas donde hay personas con diabetes, hipertensión, obesidad, padecimientos que ponen en riesgo la vida de gente inocente, que no ha salido, gente adulta que está muriendo, señaló.

Este lunes se confirmaron 29 decesos por Covid-19, en 15 hombres y 14 mujeres, residentes de: Hermosillo 11; San Luis Río Colorado cinco; Nogales tres; Empalme dos; San Ignacio Río Muerto, Guaymas, Bácum; Puerto Peñasco, Etchojoa, Cajeme, Naco, y Huatabampo uno cada uno, acumulándose cuatro mil 269 defunciones.

Se sumaron 366 nuevos casos en 230 mujeres y 136 hombres, residentes de Hermosillo 170; Cajeme 84; San Luis Río Colorado 19; Cananea 16; Nogales 15; Empalme y Puerto Peñasco 11 cada uno; Huatabampo ocho; Navojoa seis; Benito Juárez cuatro; Quiriego, General Plutarco Elías Calles, Guaymas, y Etchojoa tres cada uno.

Además, Bácum y Rosario dos cada uno; Santa Ana, Caborca, Yécora, Agua Prieta, Bacoachi y Naco uno cada uno, para sumar 53 mil 694 casos en total. También se confirmaron 10 casos pediátricos, en seis niñas y cuatro niños, acumulándose 975 en total; y se contabilizaron tres casos en mujeres embarazadas, alcanzando 396 casos.