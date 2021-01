Reiteran cuidar a los adultos mayores

Señalan que se deban extremar los cuidados durante esta contingencia sanitaria por Covid-19 para que no se contagien, por ser uno de los grupos vulnerables

La agrupación de Abuelos Trabajando hizo un llamado a la población y en especial a las familias, a extremar los cuidados con sus adultos mayores en esta contingencia sanitaria por Covid-19 para que no se contagien, por ser uno de los grupos más vulnerables.

Virgilio Arteaga González, titular de Abuelos Trabajando, pidió a la población sonorense tomar mayor conciencia y cuidar a los adultos mayores en esta pandemia, evitando el trasmitirles el virus por el simple hecho de visitarlos en sus casas.

“Es una situación que no habíamos vivido nunca pero si nos quieren los hijos, nietos, pues, tienen que vernos pero de una sana distancia o procurar no entrar, porque saben que si nos enfermamos vamos a tener que sufrir mucho”, dijo Arteaga González.

Es por ello que exhortó a la población más joven a evitar lo más posible el contacto directo con sus familiares ya mayores que se han mantenido resguardados en casa desde que inició esta pandemia, así como de otras personas de la tercera edad, para no exponerlos a contraer el virus.

Recordó que la mejor manera de proteger a sus adultos mayores en este momento es mantenimiento su sana distancia, porque al igual que los niños, son uno de los grupos que corre mayor riesgo de enfermar y morir por esta enfermedad.