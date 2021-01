Regresan Bills a la Final de la AFC tras 27 años

El equipo de Búfalo se enfrentará al ganador del duelo de este domingo entre Jefes de Kansas City contras los Cafés de Cleveland

Con una gran actuación de su defensiva, los Bills de Búfalo vencieron 17-3 a los Cuervos de Baltimore para amarrar su boleto a la Final de la Conferencia Americana por primera vez en 27 años.

Bills no se metía a esta ronda de los playoffs desde la temporada 1993-94.

El quarterback de Baltimore, Lamar Jackson, sufrió tres capturas y una intercepción cortesía del esquinero Taron Johnson, quien regresó el ovoide hasta a la zona de anotación de los Cuervos tras recorrer 101 yardas. Jackson tiró para 162 yardas y corrió para 34.

La defensa de Búfalo se comportó a la altura y salió al quite en una noche donde su pasador, Josh Allen, lanzó para 206 yardas y una anotación, números discretos considerando su accionar durante la temporada regular.

Aun así, Allen encontró al receptor abierto Stefon Diggs para 106 yardas aéreas y una anotación. A Búfalo le ayudó también la mala puntería del pateador de los Cuervos, Justin Tucker, quien erró dos goles de campo menores a 50 yardas.

Otra mala noticia para Baltimore fue la lesión de Lamar Jackson, quien salió del emparrillado al final del tercer cuarto tras sufrir un golpe en la cabeza. Jackson ya no regresó al encuentro, pues entró al protocolo de conmoción.

El pasador Tyler Huntley entró en lugar de Lamar y lanzó para 60 yardas.

Con este triunfo, Búfalo avanza a la Final de la Conferencia Americana, donde se enfrentará al ganador del duelo de este domingo entre Jefes de Kansas City contra los Cafés de Cleveland.