Regresa al cine Kate del Castillo con el filme «Cold, dead hands»

La actriz mexicana ha dado de que hablar una vez más con su regreso al cine como protagonista y productora de la película de suspenso, en donde busca representar a una mujer fuerte

«Cold, dead hands», en donde busca representar a una mujer fuerte.

Según expresó a medios nacionales, Del Castillo da vida a una mujer que fue secuestrada, abusada y maltratada por un hombre, pero que pese a ello logra sobrevivir con valentía.

El proyecto lo está llevando a cabo su propia casa productora, Cholawood Productions, junto con el exvicepresidente de Netflix Erik Barmack y está siendo dirigido por el estadounidense Gary Auerbach (Just your luck, 1996)

El rodaje se ha estado llevando a cabo en Utah, Estados Unidos, en un escenario nevado en el que se desarrolla la trama del secuestro de su personaje a manos del un cazador.

La última aparición de Del Castillo en el cine fue el año pasado en la película «Bad Boys for Life» (2020), en donde interpretó a Isabel Aretas al lado de Will Smith y Martin Lawrence.

Sin embargo, su trabajo en televisión promete seguir imparable, pues a mediados de 2020 la actriz anunció la tercera temporada de la serie «La reina del sur».

Sobre este proyecto solo mencionó que se trataría de uno de los mayores retos por los que los productores y los actores tendrán que atravesar, pero no adelantó detalles de la trama.

Por otro lado, la actriz de Ingobernable se mantiene activa como empresaria de su marca tequilera Honor, que ha impulsado desde hace más de cinco años y sigue activa en cuestiones políticas.

El pasado noviembre, señaló sus inconformidades en torno al Gobierno de Donald Trump y mantuvo que su administración echó atrás los avances y el respeto que la comunidad de artistas latinos había ganado y construido en territorio estadounidense.

Es por eso que con su casa productora ha buscado impulsar el talento latino a través de buenas historias.

La actriz también se ha visto involucrada en temas del cuidado y protección de animales y recientemente celebró los 40 años de lucha de la organización Gente para el Tratamiento Ético de los Animales (PETA).