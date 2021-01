Registran en Sonora 39 incendios forestales

El 2020 fue un año atípico para Sonora debido a que disminuyeron casi un 50 por ciento los incendios forestales en comparación al año anterior, así lo expuso Baruk Maldonado Leal.

El jefe de Protección contra Incendios de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en Sonora, señaló que el 2020 cerró con 39 incendios forestales, mientras que el 2019 se cuantificaron 64 en la entidad.

«El hectareaje afectado fue de 11 mil 153 hectáreas en comparación con el 2019 que fueron 24 mil 225. Lo que también nos llamó mucho la atención fue la escasez de lluvia que tuvimos, por lo tanto tuvimos incendios en temporada totalmente atípica que fue en noviembre, octubre y septiembre, donde tuvimos incendios de grandes dimensiones y en años anteriores no habíamos tenido incendios en estas fechas”, dijo.

Maldonado Leal, mencionó que los municipios que registraron el mayor número de incendios forestales en el 2020, fueron Yécora y Agua Prieta con siete cada uno, Ímuris con cinco, Nogales cuatro, Nácori Chico tres, y otros más con dos, y uno cada uno.

El jefe de Protección contra Incendios de Conafor en Sonora hizo hincapié que en 2020 no hubo tantas lluvias por lo tanto la vegetación está todavía predispuesta a arder; de hecho este 2021 ya se tuvieron los primeros conatos de incendio en el municipio de Imuris cerca de Sierra Azul.

Ante ello exhortó a la comunidad a evitar hacer uso de fogatas; si van a realizar actividades agrícolas o agropecuarias tener las consideraciones debidas, no desatendiendo que el fuego para evitar incendios forestales.

«Las lluvias que se presentaron la semana anterior ayudaron un poco pero por lo general el panorama es seco para el estado de Sonora», finalizó.