Reconocen a policías municipales en su día

Jesús Francisco Vieda Grijalva, con 10 años en la corporación, fue galardonado como Policía del Año 2020, por su gran labor, entrega y dedicación al servicio de la sociedad

“Ustedes no están solos, cuentan conmigo, me he arriesgado con ustedes y yo nunca los voy a dejar solos, como sé que ustedes tampoco lo van a hacer”, afirmó la alcaldesa Celida López Cárdenas en la ceremonia del Día del Policía, donde también se rindió homenaje póstumo al teniente Enrique Morales Alcantar, “Moralitos”.

Asimismo se galardonó a Jesús Francisco Vieda Grijalva, con 10 años en la corporación municipal, como Policía del Año 2020, por su gran labor, entrega y dedicación al servicio de la sociedad; quien también fue nombrado Policía del Mes de Noviembre y reconocido por Valor Heroico.

Durante la ceremonia, la presidenta municipal dio a conocer que por primera vez los mil 66 elementos en activo de la corporación tendrán una gratificación económica de nueve mil 380 pesos.

Explicó que dichos estímulos provienen de una bolsa de 10 millones de pesos que se destinó para ello, de la cual el 40 por ciento deriva de las multas de tránsito, de donde también se están costeando los estudios universitarios de más de 121 elementos.

“Yo los quiero seguir invitando a que se atrevan a inscribirse en la universidad, yo me he hecho responsable de poder pagar sus estudios y poderles ayudar”, dijo López Cárdenas.

La funcionaria mencionó que para este 2021 no se podrán realizar nuevas contrataciones de nuevos elementos para la policía municipal, debido a que el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado (Isspe) no recibió generación, aunado a que la pandemia por Covid-19 no lo permitió.

Por su parte, el policía del año, Jesús Francisco Vieda Grijalva, expresó su beneplácito por dicha distinción, misma que se propuso desde que ingreso a las filas de la corporación.

«Es una gran satisfacción personal más que nada, me lo propuse desde el inicio del año y gracias a Dios se dieron las cosas”, dijo.

Fueron 29 elementos los galardonados por Policía del Año, Policía del Mes, al Mérito, Mérito Técnico Policial, y Valor Heroico.