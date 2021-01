Realizan Cecytes paro indefinido de labores

Ante el incumplimiento del pago las prestaciones que se adeuda a trabajadores sindicalizados de Cecytes por parte de las autoridades del plantel, este viernes al mediodía iniciaron un paro indefinido de labores, previo al inicio de clases virtuales la próxima semana.

El dirigente del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, Ramón Gastélum Lerma, señaló que son más de mil 400 trabajadores los que dejaran de impartir clases en el estado, derivado del incumplimiento de la minuta que se firmó el pasado 29 de diciembre, donde se acordó pagar la segunda quincena de enero la parte faltante de los aguinaldos y días económicos, para no afectar las clases.

«Lamentablemente vemos que hubo un compromiso por parte del director general Amos Moreno Ruiz de que el dinero lo iba a entregar la segunda quincena de enero y esto no sucedió. Se terminó el plazo y esto hace pues, que lleguemos a un paro indefinido que va a afectar a más de 25 mil alumnos de todo el estado», dijo.

Gastélum Lerma mencionó que se les adeuda una bolsa de 25 millones de pesos, correspondientes al pago de 12 días económicos a 5.25 días de ajuste de calendario y 10 días de aguinaldo.

Abundó que esos pagos quedaron pendientes el año pasado, aun cuando la Federación otorgó el recurso al Gobierno del Estado.

«Lamentablemente el director general de Cecytes ha hecho mal uso de ese dinero y lo destinó a otras cosas que no es, la nómina de los trabajadores, por eso el paro indefinido, puntualizó.

De no resolverse este conflicto, los aproximadamente 28 mil alumnos de los planteles Cecytes del Estado podrían verse afectados en su inicio de clases el lunes próximo.