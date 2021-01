Protestan jugadores de la NBA

Jugadores y entrenadores de los Celtics y Heat protestaron antes de su juego con una rodilla al piso durante el himno nacional de Estados Unidos, luego de los hechos ocurridos en el Capitolio.

Algunos jugadores externaron que hay mucha diferencia entre el trato que reciben los manifestantes en el Capitolio, con lo que ocurrió con Jacob Blake en agosto del año pasado.

Además se encuentran afectados porque no hubo cargos en Wisconsin contra el policía que mató al ciudadano afroamericano.

En un comunicado, los equipos dijeron que el 2021 es un nuevo año, pero muchas cosas no han cambiado.

«Jugamos esta noche con un gran dolor por la decisión en Kenosha (Wisconsin) y sabiendo que los manifestantes en la capital de nuestra nación son tratados de manera diferente por los líderes políticos dependiendo de qué lado estén en ciertos temas», dice una parte del escrito.

No se sabe si el Heat y los Celtics enfrenten penalizaciones de la NBA por hincar una rodilla antes del juego, aunque el año pasado múltiples manifestaciones de este tipo se desarrollaron en la burbuja de Orlando, como parte del movimiento #BlackLivesMatter.

«Tengo 59 años y nunca había visto algo como esto. En todo el mundo se ríen de nuestro país. Desde la manera en que tratamos la pandemia hasta esto… es un día triste para todos», dijo el coach de Orlando, Steve Clifford.