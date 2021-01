Promueven uso de la bicicleta para transportarse

Es una alternativa para evitar saturar las unidades y mantener la salud

El movimiento Mujeres en Bici en Hermosillo busca promover el uso de bicicleta como medio de transporte entre las personas que cuenten con este tipo de vehículo, para colaborar en una mejor movilidad en la ciudad y ahora que los usuarios de transporte urbano manifiestan su enojo porque no se respeta el 25 % de aforo en las unidades.

Alma Angelina Gutiérrez Millán, representante de la agrupación, explicó que este domingo hicieron un recorrido de ruta que comprende la zona cívica hasta la Arena Sonora, para conocer las condiciones de las ciclo vías emergentes y documentar daños en la carpeta asfáltica, obstrucciones en el carril, maleza, etcétera.

Reiteró la necesidad de utilizar otro medio para movilizarse ante la problemática de los camiones urbanos, que no respetan los aforos establecidos por las autoridades sanitarias para contener el número de contagios por Covid – 19.

La bicicleta bien puede ser utilizada para trasladarse a los centros de trabajo o los diferentes destinos, comentó.

“No es nuestra intención que todo mundo se suba a la bicicleta, que deje sus automóviles en casa, entendemos que mucha gente no puede usar bicicleta, no quiere utilizar o no tiene bicicleta, pero nosotros invitamos a las personas que si puede hacer uso y que la tienen arrinconada en el patio de su casa a que la desempolve a que le den un servicio y que se suban a ella para movilizarse a su trabajo”, reiteró.