Prepara Comité Olímpico plan de vacunación

La vacuna contra el Covid-19 no es obligatoria para poder competir en Tokio 2021 pero los deportistas no pueden quedarse al margen de la inmunización y por ello el Comité Olímpico Mexicano (COM) ya solicitó las dosis para las delegaciones olímpica y paralímpica, incluyendo equipos multidisciplinarios.

«Estamos conscientes de que hay que aplicar esa vacuna a los médicos y enfermeras de primera línea y al personal que está participando para enfrentar al Covid.

«Calculo que para mayo tengamos, no la prioridad, pero si la posibilidad de que se vacune a nuestra delegación y es un tema que ya traté con el Gobierno Federal (las Secretarías de Relaciones Exteriores y Hacienda están gestionando las compras de las dosis)», informó Carlos Padilla, presidente del COM.

¿Este plazo, de dos meses, será suficiente por la manifestación de posibles reacciones?

«Japón dice que la vacuna debe aplicarse cuando menos dos mese antes, por eso nosotros pensamos en mayo y en nuestro caso no solo es para la delegación olímpica, también es para la paralímpica. Consideramos que teniéndola en mayo se den los problemas que se puedan presentar a algún atleta y entonces se atiendan oportunamente».

Luego de aplazarse un año por la pandemia, los Juegos de Tokio tienen fecha de inicio para el 23 de julio entrante.

Aunque Padilla precisó que no pidió prioridad, el doctor Ricardo Cortés, director general de promoción de la salud del Gobierno de México, dijo esta tarde a ESPN que los deportistas olímpicos «no deberían estar considerados como prioritarios para saltarse la fila, ni la delegación mexicana de Tokio, ni nadie».