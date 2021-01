Predicen nominación al Óscar de cinta mexicana

Será una de las cinco nominadas al Óscar en la categoría de Mejor Película Internacional, según las estimaciones de Variety.

La cinta mexicana «Ya No Estoy Aquí», de Fernando Frías de la Parra, será una de las cinco nominadas al Óscar en la categoría de Mejor Película Internacional, según las predicciones de Variety.

El medio especializado de Hollywood dio a conocer ayer la lista de su editor en jefe, Clayton Davis, fundador del Circuito de Premios de Variety, que año con año predice a los finalistas a la estatuilla.

En esta ocasión, Davis incluye al filme mexicano como uno de los candidatos a la próxima entrega, en lo que representaría la décima ocasión en que México recibe una nominación en esa categoría.

La lista de Variety la encabeza la danesa Another Round, de Thomas Vinterberg; y la complementan la francesa Two Of Us, de Filippo Meneghetti; la suiza My Little Sister, de Stéphanie Chuat y Véronique Reymond; y la marfileña Night of the Kings, de Philippe Lacôte.

El largometraje de Vinterberg, protagonizado por Mads Mikkelsen, se resenta como el máximo candidato a ganar el Óscar, según Davis.

«Ya No Estoy Aquí» fue el máximo ganador de los premios Ariel, con 10 galardones.

El filme, disponible en Netflix, cuenta la historia de un joven amante de la cumbia rebajada, quien se ve obligado a migrar a Estados Unidos y mantener su identidad cultural.

La gala del Óscar se tiene prevista el 25 de abril.