Piden vendedores de comida ampliación de horario

Un grupo de vendedores ambulantes de comida rápida, se manifestaron ayer frente a Palacio de Gobierno para exigir la ampliación del horario hasta las 22:00 horas para la venta alimentos, pues señalan que la restricción por la pandemia de Covid-19, les está afectando gravemente su economía.

Además denunciaron que están siendo acosados por los operativos que realizan las autoridades y asustan a la clientela.

Nora Navarro, representante del gremio, manifestó que son vendedores ambulantes, y comerciantes de puestos fijos y semifijos, como taqueros, hotdogueros entre otros, los afectados por estas medidas en el horario nocturno, porque sus negocios han sido sujetos de operativos por parte de autoridades municipales, estatales y de salud, quienes llegan hasta una hora antes del horario autorizado, y prácticamente corren a la clientela.

«Con las medidas establecidas hace 15 días empezó la inconformidad de estas personas porque sus negocios han sido sujeto de operativos, que desde las siete y media, ocho de la noche, ya les están cerrando su negocio porque no cuentan con las aplicaciones que les están exigiendo para entregar comida, y no permiten hacerlo directamente. Incluso muchos han sido sujetos a multa por esto», dijo.

Les aplican multas

Mencionó que son alrededor de 15 ó 20 multas las que se han aplicado a estos giros en las últimas dos semanas, afectando aún más sus ingresos luego de 10 meses de contingencia sanitaria.

En ese sentido los vendedores están pidiendo que se les extienda la apertura hasta 10 de la noche y que ellos mismos entreguen la comida a domicilio, y no por medio de una aplicación como están exigiendo.

«Esta restricción nos está afectando porque las personas están teniendo un tiempo muy corto para poder hacer consumo de nuestro producto. Prácticamente nos están cerrando a las ocho porque dentro de los protocolos que nos están pidiendo son el servicio a domicilio y básicamente a las ocho las personas ya no están saliendo, son dos horas breves las que nos permiten trabajar y no está saliendo”, manifestó Andrés Maldonado.

«Nosotros ya tenemos un horario definido y parece que el Covid-19 solo sale después de las ocho de la noche, y no se trata de eso. Queremos demostrar

que podemos seguir los protocolos, y trabajar sin afectar a terceros.

«Creemos que esa medida de los operativos que nos mandan es un poco excesivo porque tanto el cliente como nosotros parece que somos delincuentes, y no lo somos (…) lo único que queremos es trabajar y salir adelante», enfatizó Ernesto Labrada, vendedor de burros percherones.