Piden no relajarse con llegada de vacunas

Dijo que ayer se reportaron 206 nuevos casos de Coronavirus y 10 decesos para totalizar 53 mil 900 casos confirmados y cuatro mil 279 defunciones

Tras la llegada de la vacuna contra el Covid-19, las y los ciudadanos deben mantener las medidas de prevención para frenar la propagación del virus, en tanto llega el turno de vacunación de cada sector, destacó Enrique ClausenIberri, luego de que se diera a conocer que este día se confirmaron 206 nuevos casos y 10 decesos más por el virus en Sonora.

El secretario de Salud en Sonora reiteró que Hermosillo, San Luis Río Colorado y Nogales están en alerta máxima y sus hospitales están saturados, su movilidad al tope, por lo cual de manera conjunta autoridades estatales, municipales y cámaras empresariales encabezan la estrategia Código Rojo, para que por dos semanas se pueda frenar el virus y evitar que se siga esparciendo.

Sin embargo, añadió que todos los esfuerzos no servirán si el ciudadano, los padres de familia, y las y los jóvenes, no tienen la voluntad y responsabilidad de usar el cubrebocas al salir de casa.

“Sé que tienes que salir de casa a trabajar como muchos otros tenemos que hacerlo, pero si lo haces, hazlo de manera responsable, no retes al virus, ha demostrado ser más fuerte que todos nosotros y lo seguirá siendo mientras no estemos protegidos con la vacuna, toma conciencia, en ti está no provocar un caos de más contagios y muertes. La vacuna ya llegó a Sonora, es cuestión de esperar nuestro turno”, indicó.

ClausenIberri agregó que saltarse las medidas sanitarias y pretender que se engaña a la autoridad es engañarse a sí mismo, y se pone en riesgo tanto a la persona que evade cuidarse, como a sus familiares.

Este martes se confirmaron 10 decesos por Covid-19, en cinco hombres e igual número de mujeres, residentes de: Hermosillo, Cajeme y Nogales dos cada uno; Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto, Navojoa y Huatabampo uno cada uno, con lo que se acumulan cuatro mil 279 defunciones.

Además, se sumaron 206 nuevos casos por Covid-19, en 107 mujeres y 99 hombres, residentes de: Hermosillo 180; San Luis Río Colorado 10; Cajeme nueve; Nacozari, Moctezuma, Cananea, Nogales, Cumpas, Caborca y Fronteras uno cada uno; con ellos suman 53 mil 900 casos en total desde el inicio de la pandemia en la entidad.

Asimismo, se confirmaron cuatro casos pediátricos en tres niñas y un niño, acumulándose 979 casos, mientras que este día no se confirmaron casos en mujeres embarazadas.