Permanecerán cerrados los reciclacentos

Un llamado a la ciudadanía a guardar sus materiales reciclables unos días más, ya que este sábado tampoco se instalarán los reciclacentros en los dos puntos de acopio por encontrarse Hermosillo aún en código rojo por la pandemia del Covid-19, informó Aarón Montaño Duarte.

El coordinador del programa Hermosillo Recicla resaltó que en tanto se mantenga activado el código rojo en la capital del estado por el aumento en los contagios, no se abrirán los puntos de acopio ubicados en Gastropark y Soriana Bachoco para no exponer la salud de los ciudadanos que acuden, y del mismo personal del municipio labora ahí.

«Siguiendo las indicaciones de las autoridades de Salud, este sábado no se van a abrir los reciclacentros, por ello pedimos a los ciudadanos que nos visitan que se queden en casa. Esperemos que el próximo fin de semana podamos reabrirlos», dijo.

Montaño Duarte mencionó que está disponible el contenedor instalado en el estadio Héctor Espino para las personas que tengan material para reciclar, como plástico, cartón o papel y no quieran esperar; ahí hay pepenadores que se harán cargo del material acopiado.

También pueden llevar su pino natural navideño a ese punto o bien, en los patios de Servicios Públicos Municipales ubicado a espaldas de la Comandancia Norte.

Los residuos como pilas, colillas de cigarros, tapitas, aceite comestible y automotriz, medicamento caduco, entre otros, se les pide guardarlos hasta que se reactiven estos puntos autorizados para ello, y no tirarlos a la basura para no contaminar el subsuelo.

Añadió que cada sábado se recolecta un promedio de cuatro toneladas de material reciclable en los dos reciclacentros, y de mantenerse el código rojo en Hermosillo se ampliará la suspensión de las actividades en estos puntos para proteger la salud de los ciudadanos.