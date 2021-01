Permanece alta ocupación hospitalaria

Los nosocomios públicos están al 69 por ciento y los privados en74 por ciento

La ocupación hospitalaria en Sonora por COVID-19 permanece alta y presenta a la fecha una saturación de 69 por ciento en las unidades públicas y 74 por ciento en privadas, informó Enrique ClausenIberri.

El Secretario de Salud precisó que los municipios que más ocupación presentan a la fecha son Hermosillo con 82 por ciento, Guaymas 74 por ciento, Huatabampo 73, Agua Prieta 67, Nogales 65, Obregón 64, San Luis Río Colorado 60 y Caborca 56 por ciento.

‘’Los hospitales presentan una alta ocupación, esta es una emergencia sanitaria que puede empeorar, traer más días de altas muertes y contagios si la población no acata y se responsabiliza en realizar las medidas sanitarias’’, declaró.

Puntualizó que por institución médica Hermosillo está al 68 por ciento en Secretaría de Salud, 96 por ciento en IMSS, 63 por ciento Isssteson y 65 por ciento en Issste; Guaymas al 80 por ciento en Secretaría de Salud, 92 por ciento en IMSS y 22 por ciento en Isssteson; Huatabampo73 por ciento en Secretaría de Salud y Agua Prieta 67 por ciento en Secretaría de Salud.

Nogales está al 29 por ciento en Secretaría de Salud, 82 por ciento en IMSS y 83 por ciento en Isssteson; Cajeme al 38 por ciento en Secretaría de Salud, 73 por ciento en IMSS y 92 por ciento en Isssteson; San Luis Río Colorado al 50 por ciento en Secretaría de Salud y 65por ciento en IMSS, así como Caborcaal 50 por ciento Secretaría de Salud y 60 por ciento en IMSS.

Llamó a la población a no dejar las medidas preventivas de contagios, ya que solo así se podrá evitar que los hospitales lleguen a no tener camas disponibles si sigue la tendencia a la alza, por lo cual recordó la regla de tres para prevenir el Covid-19: usar cubrebocas correctamente, lavarse las manos con agua y jabón y respetar el distanciamiento social.