Pactan pelea entre Valdez y Berchelt

El 2021 arrancará con una guerra mexicana, pues se oficializó el pleito entre Miguel «Alacrán» Berchelt y Óscar Valdez.

Berchelt defenderá su cetro Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra Valdez el sábado 20 de febrero.

La sede está por verse y se está analizando si se realiza en un sitio donde pudieran entrar cierta cantidad de fans, como lo aprueban en Texas y Florida, por ejemplo.

«Miguel Berchelt y Óscar Valdez son dos orgullosos guerreros mexicanos que brindarán a los fanáticos del box una pelea memorable», apuntó el promotor de Top Rank, Bob Arum.

«Top Rank promovió las tres peleas entre Marco Antonio Barrera y Erik Morales, y veo a Berchelt vs. Valdez como la Barrera vs. Morales de esta generación».

Berchelt llega con marca de 38-1, 34 KO’s y tiene el título del CMB desde enero del 2017.

«Esta pelea es la que soñé desde que ambos éramos peleadores aficionados», dijo Berchelt. «Valdez es un gran peleador y será una gran pelea. Me estoy preparando con todo para ganar por nocaut y no dejo ninguna duda de que soy el mejor superpluma del mundo».

Valdez llegará invicto con registro de 28-0, 22 KO’s.

«Siempre que hay dos mexicanos arriba del ring, es una guerra garantizada,» aseguró Valdez. «Sera un honor para mi brindarles una gran guerra a mi público».