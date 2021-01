Noquean a McGregor en el segundo round

Tras un año de inactividad, el irlandés Conor McGregor volvió al camino de la derrota. Fue sorprendido por un peleador al que ya había derrotado fácilmente. El irlandés cayó por nocaut técnico ante Dustin Poirier en la pelea estelar del UFC 257 que se realizó en Abu Dhabi, función que se celebró con aficionados en las gradas.

El llamado «Notorious» tenía muchos planes, incluso hasta en el boxeo –decía que tenía ya firmado un combate para medirse contra el filipino Manny «Pacman» Pacquiao–, pero Poirier lo hizo ver mal, lo prendió y lo mandó a la lona del octágono.

Dustin se le puso frente a frente para soltar los golpes, y fue cuando logró conectarle una izquierda a la mandíbula que preparó una racha de más de 15 golpes hasta que el irlandés no pudo más y cayó.

Ya derrumbado tuvo que meterse de inmediato el réferi para detener las acciones a los 2:32 del segundo asalto.

La historia se repitió del otro lado, pues ambos ya se habían enfrentado antes, y en septiembre de 2014 Conor derrotó por nocaut técnico a Dustin en el primer asalto.

La serie va 1-1, por lo que no se descarta que este mismo año pudiera darse la tercera pelea entre ambos.

McGregor, quien no peleaba desde enero del 2020 cuando venció a Donald Cerrone, dejó su marca en 19-5, mientras que el conocido «Diamante» deja su récord en 13-6.