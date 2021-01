Murió el actor «Ratón Valdés» a los 91 años

Con él se termina la dinastía de comediantes que fueron él y sus hermanos, Ramón (intérprete de Don Ramón), Germán Valdés «Tin Tan» y Manuel «El Loco» Valdés

El actor Antonio Gómez Valdés de Castillo, mejor conocido como «El Ratón Valdés» y último de la dinastía Valdés, falleció este miércoles.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA), así como amigos y familiares, confirmaron la muerte del actor, ocurrida en la Ciudad de México.

«La @andactores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Antonio Gómez Valdés de Castillo «Ratón Valdés», miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en Paz», publicó la ANDA.

Con él se termina la dinastía de comediantes que fueron él y sus hermanos, Ramón (intérprete de Don Ramón), Germán Valdés «Tin Tan» y Manuel «El Loco» Valdés.

«Fue el más apegado a mi papá, eran casi de la misma edad. Mi papá era el más chico pero se llevaban nada más un año, mi papá cumpliría 90 el 29 de enero y mi tío cumplió 91. Se llevaban un año y se llevaban muy bien desde chiquitos y eran los últimos Valdés que quedaban de esa dinastía maravillosa de hermanos.

«Lo importante es que él nunca sufrió, fue muy agraciado en el sentido de que a todos mis tíos les dio cáncer menos a él, a todos. Don Ramon en el estómago, a mi tío Cristobal en el cerebro, a mi papá en el cerebro y en la piel, a mi tío Tin Tán le dio en el páncreas, entonces ha sido fuerte toda esta situación pero gracias a Dios se fue bien acostadito, dormido y en la madrugada», dijo su sobrino Marcos Valdés en entrevista.

De acuerdo con la Asosciación Rafael Banquels A.C., según consta en su acta, «El Ratón Valdés» nació el 30 de septiembre de 1928, por lo que hubiese cumplido 92 años hace unos meses.

«Por el momento va a estar en Gayosso, lo van a velar ahí y yo creo que ahí lo van a cremar pero no te puedo dar noticias muy certeras porque esto es lo que hasta ahorita me han podido informar, pero sé mucho porque lo están llevando a cabo su mujer y sus hijos pero hasta donde sé es eso», adelantó Marcos.

Inició su carrera como bailarín en los teatros. Participó en los montajes «Don Juan Tenorio», «La Cosa», «Puro Loco», «¿A Don Diablo?» y «El Tenorio Cómico», entre otros

En la pantalla chica participó en T.V. Musical, Chucherías, Saturnino, Domingos HERDEZ, «Operación JAJA», «Te Caché», «La Cosa», «Puro Loco», «A la Mexicana», y en la telenovela «Mundo de Juguete».

Actuó en más de 20 filmes, entre ellos, «Hay Muertos que No Hacen Ruido» (1946), «Maldita Ciudad» (1954), «La Marca del Zorrillo» (1950), «Refifí Entre las Mujeres» (1958), «¡Ahí Madre!» (1970), «Bikinis y Rock» (1972), «California Dancing Club» (1981), entre otras.

«Con infinita tristeza me acabo de enterar por Miguelito Valdés -nieto de mi querido Ramón- la muerte de Antonio Valdés el último eslabón de la gran dinastía», publicó el actor Edgar Vivar.