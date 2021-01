Multan a TecMed con 200 mil pesos

Con 200 mil pesos se sancionó a la empresa responsable de operar el relleno sanitario, tras el incendio ocurrido en días pasados, que generó una enorme nube de humo y que tardo más de 20 horas en ser sofocado, informó Santa Nápoles Trujillo.

La titular del Instituto Municipal de Ecología, señaló que los inspectores acudieron al predio ubicado en la carretera a la Mina Nyco, donde se multó con ese monto por reincidencia a la empresa Tecmed conforme establece el artículo 229 del Reglamento de Ecología y Protección Ambiental Municipal, que habla de provocar incendios con intencionalidad o por negligencia como ocurrió en este caso.

«Se aplicó una sanción equivalente a 200 mil pesos a la empresa que opera este sitio, y básicamente lo que argumentan es que, fue un fuego que no estuvo controlado por parte de las personas que se dedican a hacer la recolección», dijo.

Sin embargo, Nápoles Trujillo resaltó que este tipo de acciones, dejan al descubierto que la empresa Técnicas Medioambientales de México que concesiona el relleno sanitario, no está operando conforme a la norma ambiental, toda vez que de ninguna manera debería suscitarse un incendio de tal magnitud.

«La carencia de ciertas actividades que son necesarias para la operación funcional del relleno como es la parte de cubrir y compactar la basura, no se da como debería, entonces tenemos superficies muy grandes, con residuos al aire libre y eso provocó también que se extendiera de esta manera tan considerable el incendio. Nosotros tenemos que velar por la calidad del aire, estás actividades y las quemas son inaceptables», subrayó.

Las fogatas generan mucho daño al medioambiente, afirmó la funcionaria municipal, por lo que exhortó a la ciudadanía a evitar realizar este tipo de prácticas, para no ser sujetos a una sanción.

Añadió que la empresa Tecmed tendrá un plazo de 15 días hábiles para pagar la sanción que se les aplicó, y las autoridades ambientales del estado deberán vigilar el funcionamiento y operación de la misma ya que no cumple con los lineamientos para el manejo del relleno sanitario.

Buscan regidores revocar concesión

El incendio en el relleno sanitario de Hermosillo evidencia descuido e inoperancia de la empresa que ostenta la concesión de dicho servicio, aseveraron los regidores que conforman la Comisión Especial para revocarla.

Los ediles Guadalupe María Mendívil Corral, Armando Moreno Soto, Iván Miranda Pérez, Myrna Rea Sánchez y Jesús Antonio Ávila Félix, consideraron que Hermosillo requiere cambiar la forma en la que se manejan los residuos, ya que el esquema actual es obsoleto y perjudica al medio ambiente.

Los regidores de la Comisión, con el apoyo del área jurídica del Ayuntamiento, continuarán el proceso para revocar esta concesión, que además de operar bajo un sistema anticuado y contaminante, es de alto costo para el patrimonio de los hermosillenses.